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洛阳中心城区增加1800余个公共停车位
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-31 08:59

　　昨日，记者从2018年洛阳市重点民生实事完成情况城建交通专场新闻发布会上获悉，去年我市在中心城区新建6处停车场，增加1800余个公共停车位。

　　去年以来，隋唐园立交停车场、文博广场停车场、珠江路地下停车场、涧西升龙城停车场、纱厂南路停车场、文博体育公园停车场等6处停车场已先后建成投用或进入试运营阶段，在一定程度上缓解了中心城区停车难。

　　市城市管理局相关负责人表示，新建停车场在选址时，充分考虑群众需求，在市民游客反映强烈的地方扩大布点规模。其中，文博体育公园停车场和文博广场停车场，位于隋唐城遗址植物园与中国国花园之间，周边还有洛阳博物馆、市规划展示馆等公共建筑，附近还正在建设地铁2号线文博广场站，这两个停车场将更好满足节假日及旅游旺季周边停车需求，未来也将充分发挥综合交通近距离换乘的作用。

　　在停车场建设规模上，我市坚持因地制宜、能多则多的原则，纱厂南路停车场采取了立体智能停车场建设方案，珠江路地下停车场与地下人防工程结合，确保了有限城市空间的充分利用。在服务方面，专门设置了充电桩停车位、女士停车位、无障碍停车位等，满足不同人群需要。

　　去年，我市还在隋唐园立交停车场、文博广场停车场等项目中引入了无人值守智慧停车场管理系统，依托我市自主研发的“洛阳城市停车”智慧停车管理云平台系统，应用大数据分析、物联网等新技术，实现停车诱导、智能进出、扫码缴费、自助找车、预约充电等功能，带来全新的停车体验。(洛阳日报记者 智慧 李东慧 实习生 关勇)
[ 责任编辑：马佳佳]
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