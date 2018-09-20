今天洛阳低温大雾 最低气温-7℃

今天白天，我市多云到晴天，偏北风转偏西风3级左右，气温-7℃到5℃。明天晴天到多云，偏南风2级到3级，气温-7℃到8℃。

昨天傍晚，市区雪花纷纷扬扬，人们感叹：在下了一天的雨后，终于把雪盼来了。其实，在嵩县等地，雪花早早就来报到了，市区由于气温较高，一直到傍晚时分，雪花才姗姗而来。

市气象台预计，今天白天，我市多云到晴天，偏北风转偏西风3级左右，气温-7℃到5℃。明天晴天到多云，偏南风2级到3级，气温-7℃到8℃。

在天气好转的同时，大家也要注意低温、大雾、道路结冰等状况。昨日下午，市气象台陆续发布寒潮蓝色预警、道路结冰黄色预警、大雾黄色预警信号：今明两天，我市大部分地区最低气温将下降6℃到8℃，并伴有4级左右偏北风；今天，我市大部分地区将出现道路结冰，同时还将出现能见度小于500米的大雾，局部地区可能出现能见度小于200米的雾，对交通有一定影响。

面对这股提了速的冷空气，您不用担心寒冷会长久持续，毕竟它从华北到南岭只用一天半的时间，一日千余公里呢！降温之后，气温很快就会反弹。

其实，无论天气状况如何，都不能阻挡人们回家过年的脚步。与家人团聚，知否，知否？应是风雨无阻。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）