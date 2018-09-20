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洛阳两个青年人才公寓项目主体已封顶
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-31 08:59

伊滨区10号安置小区 记者 刘冰 摄

　　昨日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况住房改善专场新闻发布会召开。记者从会上获悉，我市正积极推进青年人才公寓建设工作。

　　●计划用5年分批筹建

　　2018年6月，我市出台了《洛阳市引进人才住房补贴办法(试行)》，在实施人才住房货币化补贴的基础上，计划用5年分批筹建一定数量的青年人才公寓。

　　青年人才是指我市市直机关、市属事业单位、驻洛高校、我市企业(劳务派遣企业除外)和民办非企业单位全职引进，或在我市创办经登记注册且正常经营3个月以上企业的全日制博士研究生、全日制硕士研究生、“双一流”建设高校和建设学科的全日制本科毕业生、QS世界大学最新综合排名前100名的国(境)外高校全日制本科毕业生。

　　青年人才公寓指政府为满足青年人才住房需求而投资建设的保障性住房。按照“环境宜居、交通便捷”的要求，这些公寓优先考虑在地铁、公交站附近及人才集中区域建设，分期分批实施，既满足当前需求，又为今后引进人才预留空间。

　　●4种建设模式可选择

　　具体来看，青年人才公寓的建设以简洁实用为主，面积以60平方米、90平方米、120平方米为主，按照不超过10%的比例配建商业、文体、服务设施。

　　在建设模式上，青年人才公寓分为统建、自建、共建、回购等。统建即由政府统一规划、统一建设；自建即在青年人才集中的大中专院校、科研院所等单位，在符合整体规划的前提下，盘活闲置建设用地自行建设；共建即有条件的单位、企业等通过优化资源配置共同建设；回购即政府购买建成房屋作为人才公寓住房。各单位可因地制宜选择建设模式。

　　●两个项目主体已封顶

　　2018年，我市青年人才公寓建设工作任务是开工建设1000套。截至目前，已开工建设3个项目共计1065套，分别为——

　　市青年人才公寓洛龙区项目，采用自建模式。项目位于洛龙区宜人路与伊洛路交叉口东侧，占地约17亩，总建筑面积4.54万平方米，共360套。目前建筑主体已封顶，正在进行装修。

　　市青年人才公寓涧西区项目，采用共建模式。项目位于涧西区中州西路与重庆路交叉口东北角，占地13.52亩，总建筑面积3.68万平方米，共369套。目前建筑主体已封顶，正在进行装修。

　　市青年人才公寓高新区项目，采用自建模式。项目位于高新区滨河北路与新华路交叉口西北角，占地约15亩，总建筑面积4.67万平方米，共336套。目前已全面开工建设。

　　2019年，我市将紧盯3个在建项目的施工进度，力争早日建成投用。同时积极谋划市级统建人才公寓建设工作，并鼓励有条件的高等院校、科研院所、央企、市属国有企业等以自建、共建方式解决青年人才住房保障问题。(洛阳日报记者 智慧 李东慧 通讯员 关勇)
[ 责任编辑：马佳佳]
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