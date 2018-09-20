昨日，洛阳日报报业集团摄影记者为孙村70岁以上老人的家庭免费拍摄全家福，为他们留住幸福的瞬间。
昨日，洛阳日报报业集团摄影记者为孙村70岁以上老人的家庭免费拍摄全家福，为他们留住幸福的瞬间。
当天，洛阳日报报业集团、伊川县粮食局、洛阳开元居然之家党支部的党员一起走进伊川县半坡镇孙村，带着春联、年历、米、面、油等慰问品到贫困户家中走访，给他们送去新春的祝福。同时，伊川县粮食局捐资2万元对孙村“三馆”进行扶贫援建。（洛阳晚报记者 张怡熙 摄）
昨日上午，我市某军工单位联合辖区八一北路社区的工作人员，入户慰问困难群众，并为他们送去米、面、油等生活物品。（洛阳晚报记者 李卫超 摄）
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