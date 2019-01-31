转眼到了腊月廿六，您想好过年带孩子去哪儿玩儿了吗？昨日，记者从王城公园获悉，今年新春游园会期间(正月初一至十六)，一批动物宝宝将集中亮相，陪大家欢乐过大年！
非洲狮宝宝：我们有点“害羞”呢
转眼到了腊月廿六，您想好过年带孩子去哪儿玩儿了吗？昨日，记者从王城公园获悉，今年新春游园会期间(正月初一至十六)，一批动物宝宝将集中亮相，陪大家欢乐过大年！
这些“小宝宝”，您可能第一次看见
●非洲狮宝宝
在动物园内的新狮虎馆，记者见到了双胞胎非洲狮宝宝，它们刚刚出生4个多月。面对摄影记者的镜头，两只小家伙显得有些“害羞”，一只把头藏在暖气旁的角落里，另一只则挡在同胞兄弟前面，十分娇憨可爱。
这两只非洲狮宝宝均为雄性，牛奶和新鲜的牛肉、鸡肉是它们很喜欢的食物。
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