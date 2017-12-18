洛阳去年9条“断头路”被打通 50条背街小巷“美颜”

昨日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况城建交通专场新闻发布会举行。市住建局牵头负责的打通“断头路”、背街小巷提升改造工程全面完工，更好地满足人民群众出行需要。

隋唐园立交停车场 记者 潘郁 摄

昨日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况城建交通专场新闻发布会举行。市住建局牵头负责的打通“断头路”、背街小巷提升改造工程全面完工，更好地满足人民群众出行需要。

伊滨区寇店镇水泉村村民乘坐镇域环线公交车出行 记者 刘冰 摄

打通9条“断头路”完善城市路网

去年，市住建局牵头负责实施打通9条“断头路”工程。其中，瀛洲路伊洛路至站前西路段、孔明街文化路至龙顾路段打通工程于2018年5月建成通车；金谷园北路、站前西路、伊洛路瀛洲路至孙辛路段、新源路玉泉街至汉魏大道段、白塔路玉泉街至汉魏大道段、王府路武屯街至汉魏大道段打通工程于2018年10月底建成通车；广阜路打通工程于2018年12月底建成通车。

市住建局承担的5件人行天桥及地下通道建设的民生实事，目前已大头落地。其中，滨河南路马远东路西过街天桥、滨河南路积翠北街东过街天桥、古城路盛唐至尊地下通道均于去年3月投用；河南科技大学下穿开元大道地下通道于去年10月建成。南昌路滨河北路立交设计方案调整后，原先规划的滨河北路海棠路人行天桥与拟建立交匝道存在冲突，经实地勘察后决定该天桥建设位置移至滨河北路春城路路口，预计本周内该天桥将完成钢箱梁吊装工作。

改造后的瀍河区西通巷干净整齐 记者 鲁博 摄

50条背街小巷提升“颜值”打造品牌街巷

市住建局相关负责人介绍，市住建部门去年还牵头完成苗南东路、桑园街北路、汉屯路、行署路、春晴东路、五院北巷等50条背街小巷提升改造工程，改造总长度15公里，提升面积约10万平方米。其中，涧西区15条、西工区14条、老城区7条、瀍河区4条、洛龙区8条、高新区2条。

在背街小巷提升改造中，我市按照“道路平整、管线配套、灯亮路绿、三线入地、街景统一、管理到位”等标准实施，更注重结合地域文化，因地制宜打造特色街区。以老城区为例，该区许多老街老巷都承载着厚重的历史文化。去年对这些老街老巷的整治，不仅仅满足于路平、灯亮、水通、线入地，还从提升特色风貌着眼，挖掘特有的历史文化资源，叫响“老城老街老巷子，老墙老院老房子，老门老户老名字，老号老店老铺子”等品牌，有效改善城市面貌和人居环境，更加凸显“以文化城”。(洛阳日报记者 李东慧 智慧 实习生 关勇)