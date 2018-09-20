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洛阳：创新发展释放澎湃动能
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-31 08:59

　　推动经济高质量发展，核心在于创新。

　　回首2018年，瞄准高质量发展目标，我市展开创新之翼，推动新旧动能转换，发展质量效益日益改善，创新发展释放澎湃动能。

　　创新实力不断加强，产业长“高”——

　　去年，我市着力打通“四个通道”、促进“四链融合”，“双倍增”、自创区建设、科技专项等关键词共同勾勒了创新发展的上升曲线。

　　“洛阳创新”成果加速涌现。高速铁路轴箱轴承产业技术协同创新与升级等12个自创区创新引领型产业集群专项获省立项支持；实施市级以上重大科技专项76项，引导企业研发投入21亿元，一批创新成果加速涌现。

　　创新主体平台质量齐升。新认定高新技术企业140家，新备案科技型中小企业2046家，分别是2017年的1.3倍和2.2倍；新增创新平台(载体)344个，其中国家级创新平台(载体)7个，“双倍增”行动计划再迎新突破。

　　创新要素加速汇聚，产业壮“大”——

　　在创新协同化格局中，我市打通束缚创新的“堵点”，海纳百川、博采众长，高端人才、技术等要素加速汇聚，激发产业发展新引擎。

　　去年，我市成功举办中国创新创业大赛先进制造行业总决赛等高端赛事，吸引一批高水平项目落户洛阳；洛阳科技金融大市场挂牌科技成果529项，技术合同成交额36.5亿元；引进培育包括3名院士等在内的10个“河洛英才计划”人才(团队)，“2018聚力产业创新院士洛阳行”活动达成实质性合作项目49项。

　　创新要素不断汇聚，“催化”产业高质量发展。去年前11个月，我市科技服务业、高技术服务业营业收入同比分别增长13.8%和14.4%，分别快于规模以上服务业2.3和2.9个百分点。去年全年，我市装备制造业增加值同比增长8.5%，增速比规模以上工业快0.4个百分点，其中新产品产量较快增长，如机器人完成799套、增长37.8%。规模以上工业中六大高成长性制造业增加值同比增长8.4%，高出全市平均水平0.3个百分点，占全部规模以上工业的36.7%，对全市工业的贡献率达39.1%。

　　市委十一届九次全体(扩大)会议指出，今年，我市将全面深化现代创新体系，加快建设国家创新型城市。由科技强实现产业强、经济强，洛阳阔步向前、前景可期！（洛阳日报首席记者 张锐鑫 通讯员 陈亚明）

　　去年我市高新技术产业快速增长

　　●高新技术产业增加值同比增长10.1%，高出全市平均水平2个百分点，占全部规模以上工业的39.3%，对全市工业的贡献率为48.6%

　　●规模以上工业高技术产业增加值同比增长13.4%，高出全市平均水平5.3个百分点
[ 责任编辑：马佳佳]
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