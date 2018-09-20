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记者跑腿：老人正常缴纳新农合 住院为何查不到参保信息？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-01-31 09:06

　　-本期关注

　　近日，嵩县一老人生病住院，办手续时发现医保系统上查不到自己的参保信息，但她此前按时缴了新农合。担心老人出院结算时无法使用新农合报销，老人的家人不仅着急，还不明白为啥缴了新农合，参保信息却查不到。

　　-听您倾诉

　　83岁的曹老太是嵩县人，17日因身体不舒服，被家人送到市区一家医院住院治疗。办入院手续时，她的儿子孙先生被告知，医保系统上查不到老人的参保信息。

　　孙先生提供的一张收据显示，去年10月20日，曹老太和另外两名家人缴了660元，备注是“新农合”。

　　“由于新农合无法使用，俺们办不成先住院后付费手续，本来只用先交2000元住院费，但目前已交了5000元了。”孙先生说，为此，他的弟弟多次去乡卫生院、嵩县医保管理部门咨询。

　　“在乡卫生院，工作人员查到了缴费记录，但为啥医保系统上没有参保信息，对方的解释我没听明白。”孙先生的弟弟说，嵩县人社局新农合办公室一名工作人员查询后称，他母亲的身份信息错误，所以无法录入医保系统，“那名工作人员让我到银行给俺妈重新缴费，说之前缴的220元随后退给我”。19日，孙先生的弟弟到洛阳银行嵩县一网点，重新为母亲缴纳了新农合。

　　-所跑单位

　　嵩县人社局新农合办公室

　　-跑腿经历

　　22日，记者来到为曹老太治疗的医院，管床医生说，老人需要住院10天左右，因其情况比较特殊，他们已与院内医保部门沟通，如果老人的新农合问题在出院前能解决，就不影响其出院结算报销。

　　随后，记者又联系了嵩县人社局新农合办公室，一名工作人员说，他们得知曹老太的情况后立即进行了调查，发现其新农合医疗本上登记的是15位数字的老身份证号，而其身份证上的是18位数字的新号。

　　“去年医保系统更新，如果参保人新农合医疗本上的身份证号、姓名与身份证上的不一致，信息就会录入失败，也就无法查到其参保信息。”这名工作人员说，录入医保系统的是曹老太的旧身份证号，所以系统无法通过。目前，曹老太的儿子已经重新为她缴了新农合，约一周能审核通过，她出院时应该能正常办理结算报销手续，至于此前已缴的220元，随后也会退还。

　　-跑腿结果

　　记者把查不到参保信息的原因告知孙先生，他表示理解。

　　-诉求人评价

　　晚报记者认真负责，感谢帮忙。（洛阳晚报记者 牛鹏远 实习生 秦月）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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