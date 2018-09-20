洛阳爱森生物：高精尖检测设备“洛阳造”

昨日，在位于洛阳国家大学科技园的洛阳爱森生物科技有限公司，工作人员对新下线的自主研发的核酸提取仪进行出厂检验。

昨日，在位于洛阳国家大学科技园的洛阳爱森生物科技有限公司，工作人员对新下线的自主研发的核酸提取仪进行出厂检验。

该仪器可对动植物、血清等样本的核酸进行自动化提取操作，极大提高检测效率，在公安、司法、畜牧及医疗领域有着广泛应用。目前，该仪器已在北京、上海、深圳等城市及沿海地区投放，前景良好。洛阳爱森公司是国家级高新技术企业，专注于生命科学检测领域，与国内外多家检测试剂厂商建立了长期稳定的合作关系。（洛阳日报记者 潘郁 通讯员 赵国旺 摄）