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洛阳市政府召开第11次常务会议 研究成品住宅建设、制造业创新中心建设等工作
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-31 09:02

　　昨日下午，市长刘宛康主持召开市政府第11次常务会议，研究成品住宅建设、制造业创新中心建设等工作。

　　会议原则通过的《关于推进成品住宅发展的实施意见》指出，推行住宅全装修、实行成品交房是推动供给侧结构性改革、顺应新时代百姓住房新需求的重要内容，既有利于减少污染、节约资源，又有利于保证房屋结构安全、改善人居环境。要积极有序推进成品住宅开发建设工作。发展成品住宅要遵循“经济、适用、绿色、美观”的原则，实行土建、装修一体化设计与管理，可根据不同层次需求逐步开展“菜单式”“定制式”的成品房交付模式。要通过完善建设技术标准、规范，建立成品住宅土建、装修工程设计、施工、质监、验收一体化的建设管理机制，共同推进成品住宅建设。要以保障性住房、政府和国有企业投资项目为突破口，通过建设精品示范工程，打造放心品质。要继续广泛征求消费侧意见，通过多种形式宣传成品住宅的政策、技术、理念，引导消费者转变住房消费观念，提高成品住宅在社会中的认可度，引领推动全市住宅从毛坯房为主到成品住宅为主的根本转变。

　　会议原则通过《洛阳市制造业创新中心建设实施方案》，提出要通过5年至10年的努力，培育建设一批国家、省、市级制造业创新中心。会议强调，培育建设市级制造业创新中心，对攻克制约行业发展的共性关键技术、积累储备核心技术知识产权、培养造就技术创新领军人才具有重要意义。有关部门既要各负其责，又要通力合作，切实将各项工作任务落到实处，全面提升我市制造业核心竞争力。

　　会议还研究通过了《郑洛新国家自主创新示范区洛阳片区创新引领型产业集群专项资金管理办法(试行)》《洛阳市人才发展基金管理办法》等。（洛阳日报记者 孙自豪 王妍）
[ 责任编辑：马佳佳]
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