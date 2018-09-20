洛阳市委召开常委班子民主生活会征求意见座谈会

近日，受市委书记李亚委托，市委副书记赵会生主持召开市委常委班子民主生活会征求意见座谈会，面对面听取社会各界对市委常委班子及常委同志的意见和建议。

近日，受市委书记李亚委托，市委副书记赵会生主持召开市委常委班子民主生活会征求意见座谈会，面对面听取社会各界对市委常委班子及常委同志的意见和建议。 近日，受市委书记李亚委托，市委副书记赵会生主持召开市委常委班子民主生活会征求意见座谈会，面对面听取社会各界对市委常委班子及常委同志的意见和建议。 按照中央、省委要求和市委工作安排，近期将召开市委常委班子2018年度民主生活会。开好这次民主生活会，对加强市委常委班子建设，示范带动全市上下深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，做到“两个维护”，强化担当精神、斗争精神，推动洛阳党的建设高质量和经济发展高质量，具有重要意义。 座谈会上，潘峰、牛刚、柴洪涛、买英帅、李红霞、杨来法、潘丹勇、赵伟、谢睿、魏存育等10位同志联系实际，围绕市委常委班子2018年度民主生活会的主题，以高度负责、实事求是的态度，提出了许多具有针对性、建设性的意见和建议。按照市委统一部署，有关部门将把这些意见进行梳理，并作为市委常委班子和常委同志查找问题、剖析原因、整改落实的重要依据，吸纳到对照检查和发言材料中去，并认真抓好整改。 市委常委、组织部部长何伟参加座谈会。（洛阳日报记者 李东慧）