洛阳西汉大墓又有新发现！墓主人与西侧墓葬中的男子或为夫妻

在昨日举行的市文物考古研究院一年一度的考古工作汇报会上，栾川旧石器遗址群考古工作新进展、白草坡东汉陵园遗址考古调查与发掘、纱厂西路两座西汉大型空心砖墓的发掘等15个考古项目接受专家点评。其中，本报曾多次报道的纱厂西路西汉大墓备受关注。

铜印章的两面均有印文 （图由受访者提供）

昨日，市文物考古研究院一年一度的考古工作汇报会举行。栾川旧石器遗址群考古工作新进展、白草坡东汉陵园遗址考古调查与发掘、纱厂西路两座西汉大型空心砖墓的发掘等15个考古项目接受专家点评，其中不乏一批考古新发现。

这些项目，时间跨度从旧石器时代到明清时期，既有主动性考古发掘项目，又有服务基本建设的考古发掘项目，中国社会科学院考古研究所研究员徐光冀、中国文化遗产研究院研究员刘曙光、国家博物馆研究员信立祥等近20位考古专家对这些项目一一进行了点评。其中，本报曾多次报道的纱厂西路西汉大墓备受与会者关注。

该西汉大墓是目前国内发现的等级较高、墓制复杂的空心砖大墓，大雁灯、玉温明等多件出土文物为洛阳乃至河南地区首见，填补了中原考古发现空白。

发掘负责人潘付生介绍，该墓地的西侧又发掘了一座空心砖汉墓，其墓道为竖穴土坑式，长4米，宽1.4米至1.92米，前室中部正对墓门为主墓室，还有耳室、后室、坠室等。

该墓曾被盗过，现存遗物主要分布于主墓室和耳室内，出土遗物36件(套)，其中包括铜鼎、铜灯、铜壶、铜镜、铜钱、铜带钩、陶罐、陶壶、陶灶、玉蝉、车马器等。最引人注目的是，该墓中还出土了一枚私人铜印章，铜印章的两面均有印文，一面为“耿大印”，另一面为“耿少翁印”。

潘付生说，该墓和东侧的西汉大墓只有一块空心砖相隔，说明两座墓建造时是有意相连的。由于两座墓葬是暗券建造，因此对应得并不是很好，有错位，但从两座墓葬的连接部位看，两者应为耿姓家庭关系墓葬。

国家博物馆研究员、海昏侯墓考古发掘专家组组长信立祥说，西汉大墓是目前国内发现时代较早、规模最大、墓主人清晰、时代清晰的西汉中晚期墓葬，价值很高。墓葬出土的铜器很厚重，根据出土的五铢钱可以判断，墓葬的年代应为汉昭帝到汉宣帝之间。汉代地下很潮湿，墓主人头戴玉温明是想过和生前一样温暖的生活。

“这两座西汉空心砖墓的墓主人应该是夫妻关系。因为西汉的高等级墓葬，一般夫妻是并穴合葬墓，西边为男性，东边为女性。”信立祥说。

北京大学考古文博学院教授赵化成也认为，这两座墓葬应为西汉中晚期墓葬，墓主人应该是夫妻关系。墓中没有出土官印，而西侧墓室发现“耿少翁”铜印，也许墓主人是当时的有钱人或官员。(洛阳晚报记者 常书香 通讯员 程召辉)