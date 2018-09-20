突发！受降雪影响 洛栾高速发生多起追尾事故

今晚，一段洛栾高速一隧道内多车相撞的视频在微信朋友圈热传。刚刚，洛报融媒记者从洛阳高速交警大队获悉，这段视频系今日20时前后发生在洛栾高速龙勃一号隧道内交通事故的现场情况。目前，洛阳高速交警大队洛栾中队民警正在现场处置。

今晚，一段洛栾高速一隧道内多车相撞的视频在微信朋友圈热传。刚刚，洛报融媒记者从洛阳高速交警大队获悉，这段视频系今日20时前后发生在洛栾高速龙勃一号隧道内交通事故的现场情况。目前，洛阳高速交警大队洛栾中队民警正在现场处置。 今晚，一段洛栾高速一隧道内多车相撞的视频在微信朋友圈热传。刚刚，洛报融媒记者从洛阳高速交警大队获悉，这段视频系今日20时前后发生在洛栾高速龙勃一号隧道内交通事故的现场情况。目前，洛阳高速交警大队洛栾中队民警正在现场处置。 洛阳高速交警大队事故中队民警卢志卿说，这一系列事故发生在洛栾高速西半幅(去往栾川方向)106公里处的龙勃一号隧道入口处，主要是道路湿滑，加之车速过快引发的车辆追尾，共涉及十余辆车，好在未造成重大人员伤亡。交警部门正全力处置，尽快恢复道路通行。（洛报融媒记者 郭学锋 通讯员 李旋 文 /图） 相关链接： 30日18时30分，洛报融媒记者从洛阳高速交警大队获悉，因降雪，目前，郑卢高速、洛栾高速、宁洛高速全线封闭；连霍高速洛阳东站施工封闭；二广高速伊河大桥、洛河大桥因施工单幅双向通行；其他高速路段及站口通行正常(连霍高速、二广高速禁止七座及七座以上车辆上站)。