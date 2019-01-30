洛阳市气象台今日16时40分发布寒潮蓝色预警信号：预计未来48小时内我市大部分地区最低气温将下降6℃到8℃，并伴有4级左右偏北风，请注意防范。
记者 徐文波 摄
洛阳市气象台今日16时40分发布寒潮蓝色预警信号：预计未来48小时内我市大部分地区最低气温将下降6℃到8℃，并伴有4级左右偏北风，请注意防范。
洛阳市气象台今日16时50分发布道路结冰黄色预警信号：预计今天夜里到明天洛阳市大部分地区将出现对交通有影响的道路结冰，请注意防范。
洛阳市气象台今日16时58分发布大雾黄色预警信号：预计今天下午到明天白天洛阳市大部分地区将出现能见度小于500米的大雾，局部地区可能出现能见度小于200米的雾，请注意防范。 (洛报融媒体记者 郭飞飞)
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