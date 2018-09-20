建行“民工惠”精准服务农民工 让大家按时拿到“辛苦钱”

“叮咚！”一声清脆的短信提示音，让洛阳某公司的农民工们脸上乐开了花，工资一分不少到账了！临近年关，能按时足额拿到“辛苦钱”，对农民工而言，无疑是件大喜事儿。而让这“喜事儿”办成的，是建设银行新近推出的“民工惠”业务。建行洛阳分行自今年1月4日首笔发放“民工惠”32万元后，目前已累计发放114万元，受到农民工的称赞。

“叮咚！”一声清脆的短信提示音，让洛阳某公司的农民工们脸上乐开了花，工资一分不少到账了！临近年关，能按时足额拿到“辛苦钱”，对农民工而言，无疑是件大喜事儿。而让这“喜事儿”办成的，是建设银行新近推出的“民工惠”业务。建行洛阳分行自今年1月4日首笔发放“民工惠”32万元后，目前已累计发放114万元，受到农民工的称赞。

“民工惠”业务是建设银行针对解决农民工工资拖欠难题提出的全方面解决方案，通过大数据分析和模型测算自动发放专项融资款解决“有钱发”，用用工管理大数据锁定“发给谁”，用金融科技手段直接将款项精准支付至农民工银行卡中确保“发到手”。

建设银行“民工惠”业务，运用互联网、大数据等思维技术，联接整合政府部门、业主、总包、劳务公司、农民工等多方资源，打通产业链各环节，利用供应链融资驱动，将普惠服务精准滴灌至产业链最末端农民工。

立足全产业链，标本兼治打造系统解决方案。建行长期服务建筑产业，积累了丰富经验，深刻理解建筑业链条上各方需求及痛点，基于此提出了全产业链的系统解决方案——通过汇集政府部门、工商税务、征信、业主、总包、分包、劳务公司、交易记录等全产业链各方信息进行大数据分析和模型测算后，系统自动向劳务公司发放用于农民工工资发放的专项融资款；通过用工管理系统采集的用工考勤、工程进度等大数据集成，确保工资发放对象、金额的真实准确性；通过建行“新一代”系统将融资专款自动联动代发系统，直接将款项精准支付至农民工银行卡中。

平台化运营，科技赋能智慧服务。“民工惠”搭载在“建设银行农民工普惠服务平台”上，充分运用互联网、物联网、云计算、人工智能、人脸识别、大数据等各类新技术，实现全流程、自动化、智能化服务。依托金融科技优势，将定制化金融产品集成到统一平台，为农民工提供一站式的金融服务，不断优化、提升客户体验，让农民工享受智能高效、操作简单、方便快捷的贴心服务。

大数据+物联网，确保用工数据真实准确。建设银行通过和政府以及其他第三方用工管理平台合作，现场直接获取用工数据。通过平台驻场管理系统，依托物联网、人脸识别、驻场检查等方式，直接获取农民工实名信息、考勤管理、工程进度、工资发放明细等第一手数据，确保工资数据的真实准确，而不是仅仅通过各种渠道间接收集到数据结果。

“三位一体”，综合服务一步到位。农民工服务平台不仅解决农民工工资发放来源与及时足额到账的难题，进一步为农民工量身定制专属理财、保险等一揽子综合金融服务，给予多项收费减免政策，同时将服务扩展至非金融领域，为农民工提供技能培训、职业咨询、招工找工等服务，以全方位、多层次的综合服务让农民工乐享幸福生活。(建轩)