今年春节栾川“放大招”！民俗灯会免费看，多项福利“惠”新春

灯会免费！打铁花免费！民俗展演免费！住酒店还送景区门票！1月29日，洛阳网记者从“老家河南·栾川过年”——致敬新时代追梦人，奇境栾川·2019新春旅游产品发布会获悉，今年春节，栾川将为全国人民送上了四道免费新春大餐！实惠多多，精彩不断。一样的冬天，不一样的栾川，到山城栾川体验豫西浓浓年味儿吧！

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新春灯会免费看！流光溢彩“迎”新年

据悉，中国栾川2019“璀璨山城”新春灯会，免费对外开放。

1月28日(腊月二十三)起，各式彩灯如约亮灯，传统宫灯与现代LED灯光秀交相辉映，打造丰富多彩夜栾川。从洛栾高速栾川站下站口一直延伸到城西鸡冠洞景区，再加上伊河水系灯光秀和县城街道亮化，全城十八平方公里的超大型全景山城3D灯会，让人流连忘返。

届时，东岭植物园内，金顶万福、鲤鱼跃水、财神到等传统宫灯趣味盎然；君山广场上，贺新春巨型灯组丰富多样看点缤纷；鸡冠洞前，LED梦幻灯展将卡通形象、神话故事展现的淋漓尽致；老君山地质广场火树银花，流光溢彩迎新年。