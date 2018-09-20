洛阳1065套公寓开建 专供青年人才

今日10时30分，2018年洛阳市重点民生实事完成情况住房改善专场新闻发布会举行。我市圆满完成青年人才公寓建设工作，市机关事务管理局进行了现场发布。 今日10时30分，2018年洛阳市重点民生实事完成情况住房改善专场新闻发布会举行。我市圆满完成青年人才公寓建设工作，市机关事务管理局进行了现场发布。 2018年6月，我市出台了《洛阳市引进人才住房补贴办法(试行)》，在实施人才住房货币化补贴的基础上，计划5年内筹建一定数量的青年人才公寓。 2018年，我市青年人才公寓工作任务是开工建设1000套，截至目前，已开工建设三个项目共计1065套。其中—— 市青年人才公寓(洛龙区项目)为自建模式，项目位于洛龙区宜人路与伊洛路交叉口东侧，占地约17亩，总建筑面积4.54万平方米，共360套。目前建筑主体已封顶，正在进行施工装修。 市青年人才公寓(涧西区项目)为共建模式，项目位于涧西区中州西路与重庆路交叉口东北角，占地13.52亩，总建筑面积3.68万平方米，共369套。目前建筑主体已封顶，正在进行施工装修。 市青年人才公寓(高新区项目)为自建模式，项目位于高新区滨河北路与新华路交叉口西北角，占地约15亩,总建筑面积4.67万平方米，共336套。目前已全面开工建设。 2019年，我市将紧盯三个在建项目的施工进度，力争早日建成投入使用。同时积极谋划市级统建人才公寓建设工作，并鼓励有条件的高等院校、科研院所、央企、市属国有企业等以自建、共建方式解决青年人才住房保障问题。 (洛报融媒记者 智慧 李东慧 实习生 关勇 文/图)