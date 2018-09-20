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博物馆里过大年！初一至初六跟着“万名学子冬读洛阳”听历史之声
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网综合 2019-01-30 11:01

 
资料图

       今年春节，来洛阳博物馆过大年！跟着“万名学子冬读洛阳”闻历史之声，听“洛阳故事”。

　　洛阳是中国历史上建都年代最早、朝代最多和时间最长的古都之一，长期处于全国政治、经济、军事和文化的中心。十三朝古都的历史兴衰，使洛阳在延洛河东西不足四十公里的范围内，分布着夏都斟鄩、商都西亳、东周王城、汉魏故城和隋唐故城等“五大都城”遗址，成为中华文明史上绝无仅有的文化瑰宝。

　　据悉，2019年2月5日(正月初一)至2月10日(正月初六)，洛阳博物馆将为广大中小学生奉上一道丰盛的“历史文化大餐”！资深讲解员带你徜徉洛阳上下五千年的文明历程，通过文物背后的故事感受文化圣城的昔日繁华！快看看“课程表”上都有啥内容，名额有限，欲报从速哦。

 
资料图

　　活动时间：2月5日—10日，每天上午9点30分至10点30分。

　　活动地点：洛阳博物馆一楼大厅东侧历史教室。

　　报名要求：课程免费。8—15岁青少年，共6节课，每节课30个名额，每人限报一节课。

　　报名方式：拨打0379-69901020报名 (9:00—16:30)，报满截止。

　　报名时间：1月30日—2月4日

　　活动内容：

　　2月5日《龙兴中土》视频观看+深度讲解《河洛文明》第一展厅，了解史前三代。

　　2月6日《商都何处》视频观看+深度讲解《河洛文明》第二展厅，了解汉魏风流。

　　2月7日《定鼎成周》视频观看+深度讲解《河洛文明》第三展厅，了解隋唐盛世。

　　2月8日《王城春秋》视频观看+深度讲解《洛阳文物珍宝》，了解地下宝藏。

　　2月9日《汉魏故城》视频观看+深度讲解《宫廷珍宝》，了解宫廷御用器物和佛教供具。

　　2月10日《缔造神都》视频观看+深度讲解《唐三彩》，了解隋唐盛世中的色彩。

　　日前，为推动全面实施素质教育，促进书本知识和生活经验的深度融合，引导我市小学生走出校园徜徉千年文脉，由洛阳市文化广电和旅游局联合洛阳市教育局共同主办、洛阳网承办的2018洛阳冬季文化旅游惠民消费季“万名学子冬读洛阳”活动拉开帷幕。

　　欢迎广大小学生书写研学心得，共绘美好画卷！本次活动期间，“万名学子冬读洛阳”面向全市小学生同步开展了“我的研学游记”绘画和征文评选活动，有兴趣的小朋友可以在2月21日前，将自己的绘画或征文作品上传至邮箱799640955@qq.com，作品优秀者将有机会获得荣誉证书。（记者 谢娜娜）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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