吉利区面积80平方公里，在这片热土上有一处距今三千多年的历史遗存——周武王誓师坛，又名钩沉垒点将台。它位于吉利区康乐社区文化体育广场东北角。

吉利区面积80平方公里，在这片热土上有一处距今三千多年的历史遗存——周武王誓师坛，又名钩沉垒点将台。它位于吉利区康乐社区文化体育广场东北角。

据1988年6月编写的《洛阳市吉利区志》记载：“钩沉垒位于北陈村东南约里许处。形状似两个大土冢，呈圆椎形，南北对峙，相隔80米，各高约20米，底圆直径约35米。”又据康熙《孟县志》记载：“钩沉垒，世传武王伐纣八百诸侯所会处。以紫微有钩沉之宿，主兵阵，故垒。资其誓师坛，尚存。即今北陈是也。”誓师坛现在只剩一个，另一个在建区过程中被平。

为了弄清两个誓师坛的相对位置，我专门请教了几位北陈村民。村民既不叫它们为誓师坛，又不叫钩沉垒，而叫冢。据他们讲，两个大土冢原来都有二十来米高。已被铲平的那个是平冢，稍低，位于现在吉利区法院审判庭的位置；现存的为尖冢，稍高。

司马迁在《史记·周本纪》中对这一段历史有详细记载。

在商朝末年，纣王无道，信妖妃，杀忠臣，肉林酒池，荒淫腐朽。

和商同时代的还有周，这是一个古老的部族，活动在西北黄土高原上。到商纣时期，周国力强大，当时有“三分天下有其二”之说。商对周并不放心，恩威并施。周因一时实力不及，也在韬光养晦。

武王继位的第九年，眼看纣王荒淫无道，天怒人怨，他欲有所行动。于是，他在毕地祭祀文王，然后往东到达盟津(即现在的孟津县)检阅部队。武王自称太子发，宣称是奉文王之命前去讨伐纣王的，不敢擅自作主。诸位都要严肃恭敬，忠诚王事，我虽是无知之人，但承先人厚德伟业，不敢怠慢。现在已制定了各种赏罚制度，来实现先王的遗志。

之后武王发兵，渡到河中央，有一条白鱼跳进了船中，武王斩之以祭上天。渡河之后，有一团火从天而降，落到武王住的房子上变成一只乌鸦。看到这些，八百诸侯都说可以讨伐纣王了。然而，当时还有忠臣向纣王进谏，商还没有衰落腐朽到极致。因此武王说，诸位不了解天命，现在还不可以。他率领军队回去了。

过了两年，纣王更加昏庸暴虐，杀比干，囚箕子。太师疵、少师强抱着乐器投奔了周。武王以为伐纣时机成熟。他向全体诸侯宣告说，纣王罪大恶极，不可以不讨伐了！于是他率领战车三百辆，勇士三千人，披甲战士四万五千人，东进伐纣。军队全部渡过盟津，武王在现在的吉利区北陈村和南陈村，把部队分列为北阵和南阵，在现在的誓师坛一带，筑誓师坛两个。然后武王作《泰誓》，向全体官兵宣告：如今纣王信妇言，自绝天，毁三界正道，疏亲族弟兄，弃祖先之雅乐，谱浮荡之淫声。所以，我姬发要奉天承旨，惩残罚暴。各位努力吧！誓师完毕，大军开始向商都朝歌进发。

纣王听说武王攻来了，异常愤怒，发号称七十万的大军迎战。纣的军队人数虽多，却主要是由奴隶临时凑起来的。奴隶们早就盼着武王赶快攻来，于是都掉转兵器攻击殷纣的军队。纣王一败涂地，绝望中投火自焚。于是武王取得辉煌胜利，建立了周朝。

周之兴，商之灭再一次印证了一个真理：得道者多助，失道者寡助。没有民心军心的支持，七十万军队也不过是一团云烟。（孙鹏举）