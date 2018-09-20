洛阳今日小雨转中雪 最低气温-6℃

今天小雨转小到中雪，局地大雪，东北风3级到4级，气温-6℃到6℃；明天，小雪逐渐停止转多云，东北风3级左右，气温-6℃到4℃。

这两天，在晚报天气版QQ群内，啥时候下雪成了大家讨论的热点话题。刚有群友埋怨雪花磨磨蹭蹭的，就有人宽慰说，那是雪姑娘还没酝酿好。

今天，期待中的雪花就将来到我们身边。市气象台预计，今天小雨转小到中雪，局地大雪，东北风3级到4级，气温-6℃到6℃；明天，小雪逐渐停止转多云，东北风3级左右，气温-6℃到4℃。

河南省气象服务中心官方微博@河南气象发消息称，今天全省大部都有明显的雨雪天气，中东部地区有中到大雨，傍晚到夜里转大雪、局部暴雪；其他地区小雨，下午起转小到中雪、局部大雪。

虽然春节前最后一轮大范围降雪就要来到，但总体来看这个冬季依然贫雪。气象节目主持人@宋英杰在微博中调侃：如果以历史同期降雪日数的60%作为及格线，在今冬全国降雪统一考试中，及格率再创新低，“这是我教过的最差的一届”。

本次雨雪核心区域是山东南部、河南东部、安徽北部、江苏北部。明天我省降水就会结束。时值春运，还是要提醒大家注意防寒保暖，出行注意交通安全。（洛阳晚报记者 郭飞飞 通讯员 禹东晖）