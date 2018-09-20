男子买了两购物车牛奶 结完账发现一车不翼而飞

29日，记者从长春路派出所听说一件事儿：26日夜里，汝阳县的商先生来涧西区一家超市买牛奶，他排队结账后发现，原本两辆购物车的牛奶竟只剩一辆，另一辆不知被谁推走了。最后，民警通过监控找到了顺手牵羊的人。

29日，记者从长春路派出所听说一件事儿：26日夜里，汝阳县的商先生来涧西区一家超市买牛奶，他排队结账后发现，原本两辆购物车的牛奶竟只剩一辆，另一辆不知被谁推走了。最后，民警通过监控找到了顺手牵羊的人。

26日20时47分，商先生报警称，当晚，商先生见超市做活动，就花1200元买了20箱牛奶，分别装在两辆购物车中。他先结完第一车的账，把购物车放在旁边，随后回去排队结另一车的账。等他结完账回来发现，第一辆购物车不见了。

民警了解情况后判断，嫌疑人应该没有走远。民警查看超市内监控视频发现，一名年轻男子推走了购物车，随后出现在该超市的地下停车场。

民警和商先生在停车场拦下这名男子，男子姓范，25岁，他不承认推走了商先生的购物车，反称这车牛奶是自己买的。民警将范某带到监控室，在监控视频面前，他不得不承认自己的所作所为，将10箱牛奶还给商先生。目前，此事在进一步处理中。（洛阳晚报记者 余子愚 通讯员 宋健）