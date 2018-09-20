做贼心虚！洛阳一男子偷完手机压力大 选择自首

昨日，西工派出所民警致电本报记者：有句话叫“做贼心虚”，一点儿都没错，一男子偷手机后见到警车，以为是来抓他的，精神压力大扛不住，只好投案自首。

昨日，西工派出所民警致电本报记者：有句话叫“做贼心虚”，一点儿都没错，一男子偷手机后见到警车，以为是来抓他的，精神压力大扛不住，只好投案自首。

24日下午，西工派出民警王少波正在值班室值班，突然进来一个身穿白色大衣的男子，该男子神色紧张。王少波询问对方遇到了啥困难，该男子的一番话令他始料未及，对方称自己犯了错前来自首，请求民警对其进行处罚。

该男子姓史，今年28岁，宜阳人。他交代，去年12月一天，史某在西工区一商场负一楼美食城内，趁一名女食客不备将其桌子上的手机偷走，并以200元的价格卖给他人。史某称，前年，他曾因盗窃被便衣民警当场抓住过。自首当天，一辆警车从其身边经过，他以为是来抓他的，吓出一身冷汗，感觉街上都是便衣民警，精神压力比较大，宁可接受应有的惩罚，也不想再煎熬下去，否则连年都过不好，遂前来自首。

民警核实发现，史某的确因盗窃被多次打击处理，所说事情也属实。目前，史某已被行政拘留，经物价部门鉴定其所偷手机价格后再对其进一步处理。（洛阳晚报记者 魏巍 通讯员 张国锋）