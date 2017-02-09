洛阳去年打通9条“断头路” 更好畅通“微循环”

今日9时，2018年洛阳市重点民生实事完成情况城建交通专场新闻发布会举行。市住建局牵头负责的打通“断头路”、背街小巷提升改造工程全面完工，更好畅通“微循环”，满足人民群众出行需要。 今日9时，2018年洛阳市重点民生实事完成情况城建交通专场新闻发布会举行。市住建局牵头负责的打通“断头路”、背街小巷提升改造工程全面完工，更好畅通“微循环”，满足人民群众出行需要。 去年，市住建局牵头打通9项“断头路”工程。其中，瀛洲路伊洛路至站前西路段、孔明街文化路至龙顾路段打通工程于2018年5月建成通车；金谷园北路、站前西路、伊洛路瀛洲路至孙辛路段、新源路玉泉街至汉魏大道段、白塔路玉泉街至汉魏大道段、王府路武屯街至汉魏大道段打通工程于2018年10月底建成通车；广阜路打通工程于2018年12月底建成通车。 此外，市住建局还牵头完成苗南东路、桑园街北路、汉屯路、行署路、春晴东路、五院北巷等50条背街小巷改造工程，改造总长度15公里，提升面积约10万平方米。(洛报融媒记者 智慧 李东慧 实习生 关勇 文/图)