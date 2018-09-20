暖心！路遇车祸现场 洛阳男子撕烂棉衣为伤者止血

昨日，洛阳雅文虎山温泉工作人员联系记者：他们的安保队长在去汝阳县城的路上遇到一起车祸，看到伤者流血不止，他把身上的棉衣撕烂为伤者按压伤口，还叫来同事帮忙控制肇事司机。

昨日，洛阳雅文虎山温泉工作人员联系记者：他们的安保队长在去汝阳县城的路上遇到一起车祸，看到伤者流血不止，他把身上的棉衣撕烂为伤者按压伤口，还叫来同事帮忙控制肇事司机。

这名安保队长叫范旭利，今年25岁。27日21时10分，他和同事骑车去汝阳县城，经过汝白路时看到一起车祸。“一名50多岁的男子躺在路边，3米外有辆面包车和一辆被撞变形的三轮车，男子伤得很重。”范旭利说，虽然肇事司机在现场，也有路人围观，但没人敢上前查探那名男子的伤情。范旭利把车停到路边后，来到受伤男子跟前。

“对方已经昏迷，头上有3处伤口，口鼻流血，情况危急。”范旭利说，现场没有纱布、止血带等急救用品，他先让同事拨打120，然后把自己身上的棉衣撕烂，扯出里面的丝绵按压在受伤男子的头部伤口处，“我在部队当了5年特种兵，学过急救知识，当时那名受伤男子流血很多，如果不马上止血，很可能撑不到救护车赶到”。

21时40分，范旭利和同事帮忙将受伤男子抬上救护车。在交警赶到前，范旭利还让另外两名同事赶到现场控制住肇事司机，防止其逃逸，他则骑摩托车到医院，在重症监护室门口守到次日凌晨4时才离开。（洛阳晚报记者 牛鹏远）