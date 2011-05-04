洛阳市2654个行政村全部开通城乡公交

今日9时，2018年洛阳市重点民生实事完成情况城建交通专场新闻发布会举行。我市圆满完成新改建农村公路、所有建制村通客等工作，市交通局进行了现场发布。

今日9时，2018年洛阳市重点民生实事完成情况城建交通专场新闻发布会举行。我市圆满完成新改建农村公路、所有建制村通客等工作，市交通局进行了现场发布。

截至2018年年底，全市29条100米以上隧道均已加装了照明设施，为群众出行提供更大安全和便利。完成新建、改建农村公路道路工程979公里，完成桥梁工程1013延米，分别占总任务的297%和101%，圆满完成目标任务。

2018年，我市“四好农村路”建设在全省甚至全国继续领先。孟津县、汝阳县被授予全省“四好农村路”示范县荣誉称号。新安县再次入选全国“四好农村路”示范县。

2018年，村村通客车在全省率先全面取消预约班，实现班线化运营。我市充分考虑营运线路、财政补贴、客流分布、村庄布局等因素，采取冷热线路搭配，区域化经营，线路延伸，乡镇直达等模式，统筹城乡、乡村线路，人口多的行政村至少每天上、下午开通一班客车，对地处偏远，人口稀少的行政村开通隔日班。全市除城市区外，各县(市、区)共2654个行政村，已全部开通城乡公交、农村客运日班或隔日班。 (洛报融媒记者 智慧 李东慧 实习生 关勇 文/图)