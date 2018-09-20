粗心车主停车忘拔钥匙 六旬老人“顺手牵羊”被抓获

昨日，嵩县公安局民警给记者说了一件事儿：一老人停电动三轮车后忘了拔钥匙，结果车被人偷走，接到报警后，民警只用俩小时就抓到小偷并找回三轮车。

监控视频发现了盗窃三轮车的魏某(视频图像)

昨日，嵩县公安局民警给记者说了一件事儿：一老人停电动三轮车后忘了拔钥匙，结果车被人偷走，接到报警后，民警只用俩小时就抓到小偷并找回三轮车。

70多岁的赵先生说，25日9时许，他骑电动三轮车到嵩县纸房镇榨油，车停到路边后忘了拔钥匙。一个小时后，他回来发现车不见了，四处寻找无果，就报警求助。

嵩县公安局纸房派出所所长刘五保了解案情后，立即安排民警调查。经过一个多小时走访，调取20多段监控视频，民警发现赵先生的三轮车是被一个穿毛领外套、60岁左右的男子骑走的。当天12时许，该男子魏某被民警抓获，赵先生的三轮车被找到。

“说实话，对于三轮车被找回这件事儿，我没抱多大希望，没想到民警这么下劲儿！”赵先生说，当天民警一直忙到中午，他从街上买来几份饭，民警却不吃，他提出送锦旗以表感谢，民警却说“别花那钱，你看别人送的锦旗都在墙角放着呢”。（洛阳晚报记者 牛鹏远 通讯员 胡晓）