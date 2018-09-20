洛阳两岁幼童坠楼险丧命 父母盼望用爱创造奇迹

“孩子第一次笑出声的时候，我激动地哭了。”“这孩子要啥时候会哭，我就笑了。”27日，王小宏在位于涧西区的河科大一附院外科楼病房外对记者这样说。去年12月8日，他两岁多的小儿子佑佑从4楼的家中坠落到1楼，原本活泼机灵的孩子一下子失去了意识。50多天来，王小宏和妻子一直守在儿子身边，只盼着孩子能康复。

新年心声

●姓名：王小宏

●年龄： 45岁

●想对谁说：

失去意识的儿子

●想说的话：

孩子，快快好起来吧

“孩子第一次笑出声的时候，我激动地哭了。”

“这孩子要啥时候会哭，我就笑了。”

27日，王小宏在位于涧西区的河科大一附院外科楼病房外对记者这样说。去年12月8日，他两岁多的小儿子佑佑从4楼的家中坠落到1楼，原本活泼机灵的孩子一下子失去了意识。50多天来，王小宏和妻子一直守在儿子身边，只盼着孩子能康复。

孩子意外从4楼坠落，顽强活了下来

去年12月8日让王小宏永生难忘。上午10点，看天气不错，王小宏和妻子便把家里窗户打开透透气，但没想到，两岁多的佑佑意外从窗户坠落，直到听到对面楼上人的惊呼，他们才发现儿子不见了。再见到佑佑时，他已摔落在1楼的水泥地上，脑袋下有一摊血。

王小宏说，很快，儿子被送进市中心医院神经外科的重症监护室，中间医院下了两次病危通知。医院检查后发现，孩子身上有9处伤，最严重的是颅底的多处骨折。当时他以为孩子命都保不住了，但孩子顽强地活了下来。“孩子从出事到现在，没有哭过一声。他的肺里都是血，哭也哭不出来啊。”王小宏说。

别人劝他放弃，但他咬牙坚持着

在重症监护室接受抢救30多天后，本月11日，佑佑被转到了普通病房。

佑佑虽然能睁开眼睛，但没有任何意识，四肢也不会动；尽管眼睛能感知到光，但不会追物；不会自主吃饭，一天要靠鼻饲管注射进食6次。

王小宏说，他老想起佑佑出事前做的那些事儿：10个月的时候，他就学会走路了；1岁2个月时，他就会自己吃饭；看到妈妈在家扫地，他会拿个垃圾篓过来；自己尿完尿，还知道拿个拖把来……

王小宏说，前阵子妻子带着孩子的病例去了北京，那里的医生让他们放弃。他不甘心，又去了省里的医院，康复科的医生说孩子还有严重的肺部感染，戴着鼻饲管，不具备康复条件。

一条又一条路被堵了，很多人都劝王小宏放弃，但他咬牙坚持着。

佑佑的主治大夫说，孩子现在虽然暂时脱离了生命危险，但脑部有萎缩，还有积液，目前仍处于无意识状态。不过，孩子目前年纪还小，未来能否恢复意识尚不好说，医院在给他用着药，促进神经发育。

哪怕孩子哭一声，他都会很高兴

今年45岁的王小宏5年前被发现患有精神残疾，2017年从单位办理了退职手续，在家养病，每个月能领1200多元的生活费。他的妻子没有正式工作，靠打工补贴家用，家里还有一个正上小学的大儿子。

如今，王小宏和妻子每天都在医院守着小儿子。让他稍微欣慰的是，现在孩子肺部感染没有之前那么重了，也不发烧了。前天孩子做磁共振前要注射，他感觉孩子似乎知道点儿疼，他多么希望孩子能恢复意识，哪怕是哭一声，他都会很高兴。

“希望新的一年，孩子能一天比一天好，有一天能康复。”王小宏说，哪怕明知前面是绝路，他都要走下去。

昨天晚上，王小宏激动地给记者打来电话，他说，佑佑稍微会吞咽了，这说明孩子正在好转，他盼着爱能创造奇迹。

(为保护未成年人隐私，文中佑佑名字为化名)（洛阳晚报记者 李砺瑾）