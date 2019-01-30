当前位置： 新闻中心   新闻 | 图片 | 洛阳
洛阳老金发明春运“神器” 行李箱化零为整不是梦

联接器

　　春运“大片”正在上演，老金心里美滋滋的。他发明的多功能行李箱在网店销量大增，上个月以来卖出了200多个。

　　老金是谁？他是涧西区的一名发明爱好者。多功能行李箱是啥？是老金的最新发明，可将多个行李箱(包)化零为整，大大方便出行。

　　老金的“玄箱”外挂功能强大

　　26日下午，记者见到老金时，他正摆弄自己的宝贝——多功能行李箱，摸索着如何让功能更强大。

　　“我这行李箱可以外挂箱、包等，一只手就能拉着轻松上路，解放另一只手，可谓春运‘神器’。”老金打趣道。

　　乍一看，老金口中的宝贝与普通行李箱外观相似，有红色、蓝色、银色、墨绿色。何来“神器”之说？

　　“发明主要有两处：一个是卡槽，位于箱子后面的拉杆处；一个是联接器，卡在卡槽上。”老金边说边演示。

　　老金将行李箱拉杆外部设计成“凹”形，如卡槽一般。按下箱体顶部一个按钮，将两个食指长短的黑色联接器卡进卡槽顶部，如此这般，只要将两个行李箱“背贴背”，就能实现“合体”，拉起其中一个拉杆，两个行李箱便可同时推拉。

通过联接器将两个行李箱“背贴背”，就能实现“合体”

　　记者上前尝试，将两个箱子合并在一起仅用了五六秒，无论是原地旋转还是长距离推拉，都很顺畅方便。

　　不仅两个同尺寸的行李箱可合并，用老金发明的不同零件，不同尺寸的箱子合并起来也很方便，如将小箱悬挂在大箱的箱体上，悬挂高低可随意调整；小巧的电脑箱也可悬挂在行李箱上。除了这些，包、铺盖……也能通过配套的卡绳悬挂，推拉起来很稳定。

　　老金给他的这个发明起名“玄箱”，既取“悬”之谐音，又有暗藏玄机之意。

[1]  [2]  下一页  尾页
来源： 洛阳网—洛阳晚报    2019-01-30 09:17 [ 责任编辑： 崔利利（见习） ] 返回洛阳网首页>>
热点图片
版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南君友律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605