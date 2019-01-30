春运“大片”正在上演，老金心里美滋滋的。他发明的多功能行李箱在网店销量大增，上个月以来卖出了200多个。老金是谁？他是涧西区的一名发明爱好者。多功能行李箱是啥？是老金的最新发明，可将多个行李箱(包)化零为整，大大方便出行。

联接器

春运“大片”正在上演，老金心里美滋滋的。他发明的多功能行李箱在网店销量大增，上个月以来卖出了200多个。

老金是谁？他是涧西区的一名发明爱好者。多功能行李箱是啥？是老金的最新发明，可将多个行李箱(包)化零为整，大大方便出行。

老金的“玄箱”外挂功能强大

26日下午，记者见到老金时，他正摆弄自己的宝贝——多功能行李箱，摸索着如何让功能更强大。

“我这行李箱可以外挂箱、包等，一只手就能拉着轻松上路，解放另一只手，可谓春运‘神器’。”老金打趣道。

乍一看，老金口中的宝贝与普通行李箱外观相似，有红色、蓝色、银色、墨绿色。何来“神器”之说？

“发明主要有两处：一个是卡槽，位于箱子后面的拉杆处；一个是联接器，卡在卡槽上。”老金边说边演示。

老金将行李箱拉杆外部设计成“凹”形，如卡槽一般。按下箱体顶部一个按钮，将两个食指长短的黑色联接器卡进卡槽顶部，如此这般，只要将两个行李箱“背贴背”，就能实现“合体”，拉起其中一个拉杆，两个行李箱便可同时推拉。

通过联接器将两个行李箱“背贴背”，就能实现“合体”

记者上前尝试，将两个箱子合并在一起仅用了五六秒，无论是原地旋转还是长距离推拉，都很顺畅方便。

不仅两个同尺寸的行李箱可合并，用老金发明的不同零件，不同尺寸的箱子合并起来也很方便，如将小箱悬挂在大箱的箱体上，悬挂高低可随意调整；小巧的电脑箱也可悬挂在行李箱上。除了这些，包、铺盖……也能通过配套的卡绳悬挂，推拉起来很稳定。

老金给他的这个发明起名“玄箱”，既取“悬”之谐音，又有暗藏玄机之意。