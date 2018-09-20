2018年12月综治和平安建设工作月考评情况通报

根据《关于对各县(市)区综治和平安建设工作实行月考评的通知》(洛综治办〔2018〕5号)，市综治办汇总了市公安局、市维稳办、市信访局、市安监局、市防范办、市消防支队等单位对各县(市)区12月综治和平安建设工作的考评结果，现将排名结果公布如下。

根据《关于对各县(市)区综治和平安建设工作实行月考评的通知》(洛综治办〔2018〕5号)，市综治办汇总了市公安局、市维稳办、市信访局、市安监局、市防范办、市消防支队等单位对各县(市)区12月综治和平安建设工作的考评结果，现将排名结果公布如下。 根据《关于对各县(市)区综治和平安建设工作实行月考评的通知》(洛综治办〔2018〕5号)，市综治办汇总了市公安局、市维稳办、市信访局、市安监局、市防范办、市消防支队等单位对各县(市)区12月综治和平安建设工作的考评结果，现将排名结果公布如下： 1.龙门园区；2.汝阳县；3.西工区；4.伊滨区；5.瀍河区；6.高新区；7.洛宁县；8.孟津县；9.老城区；10.栾川县； 11.伊川县；12.新安县；13.涧西区；14.嵩县；15.吉利区；16.宜阳县；17.洛龙区；18.偃师市。 排名靠前的县区：龙门园区、汝阳县、西工区各项工作发展比较均衡，未发生影响较大的案事件，总得分较高。 偃师市排名落后的主要原因是：发生2起放火案；信访问题突出。 洛龙区排名落后的主要原因是：严重精神障碍患者有奖监护政策未落实；信访问题突出。 宜阳县排名落后的主要原因是：侵财类警情发案率较高；信访问题突出。 洛阳市社会治安综合治理委员会办公室 2019年1月28日