尚英照组织召开约谈会议 通报偃师市“1·21”交通事故

昨日，市委常委、政法委书记尚英照组织召开约谈会议，通报偃师市“1·21”交通事故，对偃师市人民政府和偃师市有关部门负责人进行约谈。

昨日，市委常委、政法委书记尚英照组织召开约谈会议，通报偃师市“1·21”交通事故，对偃师市人民政府和偃师市有关部门负责人进行约谈。

会议通报了今年1月21日，龙少路偃师市大口镇寨湾村路段，一辆轿车与一辆三轮电动车相撞，造成3人死亡1人受伤的交通事故。相关负责同志作了表态发言。会议分析了当前全市道路交通安全形势，查摆剖析目前交通安全管理工作的短板，针对性部署下一步交通管理工作重点，要求各级、各部门全力做好春运交通安全保障工作。

会议强调，要深刻汲取此次事故的教训，认真分析研判，找准工作中的短板、管理中的薄弱环节和道路交通隐患重点。要正视存在的问题，加强部门联动，对症施策，精准发力，加强企业安全监管、道路隐患排查整治和路面管理，全力防范和坚决遏制交通事故发生。要提高政治站位，强化工作措施，属地政府、公安、交通运输、应急、农业农机、市场管理等部门要提高重视程度，在严格管理上下功夫，在积极履职上抓落实，努力保障我市道路交通安全形势持续平稳好转，为服务全市经济社会发展作出新的更大贡献。（洛阳日报记者 郭秩铭）