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洛阳市委办公室理论学习中心组举行集中学习（扩大）会
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-30 09:01

　　昨日，市委办公室理论学习中心组举行2019年第一次集中学习(扩大)会，集体观看《一抓到底正风纪——秦岭违建别墅整治始末》视频，就做好下一步相关工作提出要求。

　　会议强调，市委办公室处于“四最一中枢”的重要位置，最应该成为“学习型、善谋型、能干型”机关。要旗帜鲜明讲政治，增强“四个意识”、坚定“四个自信”，把“两个维护”落实到履职尽责全过程和各方面，做到全面负责、全面过硬，始终做“政治上的明白人”。要树立“党的一切工作到支部”鲜明导向，全面加强机关党建，加强党员队伍建设，规范组织生活制度。要通过集体学习、深入研讨等形式，学深悟透中央、省、市重要会议精神，明确责任、抓好落实，更好服务推动中心工作。要持之以恒抓学习，持续强化理论武装，带着感情学、带着责任学、带着作风学，做到学用结合、真学真用，不断提升服务全市大局的能力和水平。

　　市委常委、秘书长王敬林参加会议并讲话。（洛阳日报记者 常书香）
[ 责任编辑：马佳佳]
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