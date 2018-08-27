以案为鉴 以案促改——洛阳市扎实推进以案促改制度化常态化

查办一起案件、教育一批干部、完善一套制度、解决一类问题……用身边人身边事开展警示教育，震撼更强烈，作用更直接。

查办一起案件、教育一批干部、完善一套制度、解决一类问题……用身边人身边事开展警示教育，震撼更强烈，作用更直接。

去年以来，我市坚持用好典型案例、紧盯重点环节、健全制度机制，扎实推进以案促改制度化常态化，持续做好执纪审查后续文章。记者27日从市纪委监委获悉，截至目前，全市共剖析各类典型案件1060件，警示、震慑、教育作用凸现。

典型案例成为“活教材”

“这个案件十分典型，教育意义深刻，我们一定引为镜鉴。”2018年10月29日下午，孟津县平乐镇召开警示教育大会，围绕狄治民黑社会性质组织团伙及其“保护伞”案件开展以案促改专题教育学习，该镇一名干部深有感触地说。

“以案促改，关键在‘案’。”市纪委监委相关负责人说，去年以来，我市围绕新发生的案件，创新工作方法，以案促改同跟进、同部署，取得了实质成果。

市文联原党组书记、主席张炳志，市水务局原党组成员、副局长杨志宏，洛宁县委办公室原副主任苏占武……发生在这些严重违纪违法人员身上的典型案例，成为我市以案促改工作的“活教材”。

2018年，市纪委监委围绕查办的案件，在送达案件处分决定书的同时，向相关单位及时下发以案促改通知书，并对以案促改工作方案制订、警示教育、剖析整改、制度建设等环节进行全程监督，坚持问题找不准不放过，原因分析不透彻不放过，整改措施不落实不放过，成效不显著不放过。

与此同时，各县(市)区充分发挥党委(党组)主体责任和纪委的组织推动作用，选择发生在身边的典型案例，以不同形式开展以案促改工作。例如：汝阳县针对某村村委会主任挪用公款职务犯罪案件，组织130余名基层干部到法院旁听庭审，并召开专项以案促改警示教育大会；伊川县筛选脱贫攻坚领域11个典型案例，深入全县15个乡镇、23个县直单位，开展脱贫攻坚领域以案促改主题宣讲活动等。

2018年，全市纪检监察机关共下发以案促改通知书483件，各级党组织开展各种警示教育活动2298次，接受警示教育超过16万人，整改突出问题1877个。

精准开展专项以案促改工作

2018年7月，《全市深刻剖析狄治民黑社会性质组织团伙及其“保护伞”案件集中开展专项以案促改工作实施方案》印发，要求全市各级党组织对狄治民案件中发现的典型性、普遍性、重大性问题进行整理分析，结合本地本部门本系统，精准开展专项以案促改工作。

开展专项以案促改工作，是我市推进以案促改制度化常态化的一项创新举措。去年以来，市纪委监委围绕脱贫攻坚、民生工作、扫黑除恶、工程项目招投标等与群众利益密切相关的行业和领域，选取典型案件开展专项以案促改工作，成效扎实。

去年，针对狄治民黑社会性质组织团伙及其“保护伞”案件暴露出的诸多问题，市纪委监委牵头撰写了专题剖析报告，拍摄了《黑与伞》警示教育片，编印了该案涉案公职人员《忏悔录》等警示教育资料，下发全市学习，警示教育效果明显。

去年，市纪委、市委巡察办组成联合督查组，结合以案促改工作，对市发展改革委、市财政局等8家单位开展了招投标领域突出问题治理专项督查，并曝光了市住建局招标办原主任徐利杰、市公路局项目办原主任吴世杰等党员干部违纪违法典型案例。相关单位均结合典型案例在系统内开展了以案促改工作，有针对性地完善规章制度，推动形成了靠制度管权、管事、管人的长效机制。

除此以外，我市还围绕中央环保督察“回头看”交办事项、结合“放管服”改革要求等开展专项以案促改工作。开展专项以案促改工作，让党委管党治党主体责任落实更加有力，让纪检监察部门监督更加有效。

制度建设让管党治党笼子越扎越紧

“以案促改，目的在‘改’，机制建设是关键。”市纪委监委相关负责人介绍，为进一步推进以案促改制度化常态化，去年以来，全市各级党委(党组)通过改革和制度创新，加强对权力运行的监督制约，形成了有效管用的体制机制。

2018年9月，《中共洛阳市委关于推进以案促改制度化常态化的实施意见》印发，对推进以案促改制度化常态化的基本原则、工作方法等进行了明确，并要求建立和完善以案促改“九双”工作机制，即“双送达”“双审核”“双教育”“双剖析”“双规范”“双督导”“双跟进”“双追究”“双考核”工作机制。在此基础上，市纪委又印发了《关于推进以案促改制度化常态化的实施细则》，对选用典型案件、开展警示教育、查摆剖析、整改问题等提出了要求。

2018年，全市各级党组织通过以案促改深入剖析制度漏洞，不断加强制度建设，共废止制度136个，修订制度1939个，新建制度611个。随着制度的不断健全，管党治党的笼子越扎越紧、越扎越密，不敢腐、不能腐、不想腐的长效机制逐渐形成。

“以案促改，既是治标之举，又是治本之措。”我市广大党员干部表示，通过开展以案促改工作，加强了廉政风险防控，强化了权力监督制约，优化了政治生态，为我市推进全面从严治党向纵深发展提供了坚强保证。（洛阳日报记者 李三旺 通讯员 陈聚涛 史正豪）