洛阳去年1379名退役士兵走上新岗位

昨日，记者从2018年洛阳市重点民生实事完成情况就业创业专场新闻发布会上获悉，我市去年组织第5届退役士兵专场招聘会，120家用人单位为退役士兵提供了1660余个就业岗位，1379人达成就业意向。
昨日，记者从2018年洛阳市重点民生实事完成情况就业创业专场新闻发布会上获悉，我市去年组织第5届退役士兵专场招聘会，120家用人单位为退役士兵提供了1660余个就业岗位，1379人达成就业意向。
2018年，我市把退役士兵技能培训工作列入年度重点民生实事范围，并把退役士兵培训就业工作纳入各级政府“双拥”考核。
针对退役士兵的不同需求，我市开办了汽车驾驶、工程机械、烹调烹饪等20余个专业培训班，共培训退役士兵2326人，培训合格率98%以上，超额完成年初预定任务。
今年，我市将继续深入推进退役士兵技能培训工作，狠抓退役士兵就业创业，让更多退役士兵走上新的工作岗位，在经济社会发展中大显身手。（洛阳日报记者 智慧 王妍 实习生 刘晓改 关勇）
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