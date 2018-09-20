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记者跑腿：大棚蔬菜申请绿色食品标志认证，程序该怎么走？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网—洛阳晚报 2019-01-30 08:36

　　-本期关注

　　日前，市民黄先生拨打本报热线66778866求助称，他想申请绿色食品标志认证，但不知道程序怎么走，有没有啥限制条件。昨日，记者就他的疑问向市绿色食品办公室进行咨询。

　　-听您倾诉

　　黄先生在伊滨区办了一家家庭农场，占地约100亩，农场里有十几个大棚，种植着芹菜、生菜等蔬菜。他想给自家的蔬菜申请绿色食品标志认证，这样不仅能提高蔬菜价值，增加收益，对社会也是一件好事，遂拨打本报热线。

　　-所跑单位

　　市绿色食品办公室

　　-跑腿经历

　　市绿色食品办公室工作人员王永波说，如要申请使用绿色食品标志，申请人应当具有独立法人资格，且具有稳定的生产基地。

　　王永波说，拿蔬菜来说，露地蔬菜产地规模需要达到100亩，包括大棚蔬菜在内的设施蔬菜产地规模应达到50亩。

　　申请人各项条件符合后，蔬菜成熟前3个月向属地农业主管部门递交申请材料。资料审核通过，由省级绿色食品主管部门派具有相关专业检查资格的绿色食品检查员进行实地检查，相关项目检查合格后，由在中国绿色食品发展中心备案的指定检测机构对产地的大气、灌溉水、土壤等进行检测，看是否符合绿色食品标准，蔬菜还要送到专业机构检测，检测合格后出具检测报告，上报省一级主管单位。

　　省一级主管单位审核通过，再由中国绿色食品发展中心审核评估，确认符合绿色食品条件后，会向申请人下发绿色食品标志使用合同，申请人根据合同缴纳相关费用。一般情况下，绿色食品标志有效期为3年，期满后申请人可提出续展申请。

　　“黄先生这种情况，种植规模较小，暂不符合文件里的相关规定。”王永波说，若黄先生的种植规模符合要求，可提出申请，他们会积极协助其办理。

　　-跑腿结果

　　黄先生已经了解相关政策，会考虑是否扩大种植规模。

　　-诉求人评价

　　感谢记者帮忙咨询相关政策。（洛阳晚报记者 魏巍 实习生 黄天露）
[ 责任编辑：崔利利（见习）]
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