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洛阳开展消防安全专项检查 排查消防安全隐患
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-30 09:00

　　近日，市消防救援支队深入火车站、汽车站、飞机场等客流量较大场所开展专项检查，全力做好“平安春运”专项消防宣传工作，开展宣传活动102场，发放宣传手册、海报等资料2万份，播发消防公益提示字幕、公益广告6500条，接受群众咨询1万余人次。

　　市消防救援支队还重点检查宾馆、饭店、沿街商铺等人员密集场所，对疏散通道及安全出口是否畅通、应急照明灯及疏散指示标志是否完好有效、灭火器是否按要求配置等进行检查。对检查中发现的相关问题，市消防救援支队已责令相关场所立即落实整改措施、及时消除安全隐患，对不能立即整改的，依法下达责令整改通知书限期整改，同时要求各场所负责人做好消防安全工作，自查自纠，保障自身及社会公众消防安全。

　　春节期间，无论选择出行还是在家，一些消防安全常识您都需要了解：

　　1.春节到了，市民要注意安全用火用电用气，取暖电器远离可燃物，电动车充电有人看管，教育小孩不要玩火，及时清理阳台、走道、楼梯间、疏散通道的杂物，防火门保持常闭状态，外出时关好门窗。

　　2.驾车或乘坐公共交通工具，切忌携带汽油、烟花爆竹等易燃易爆危险品，不得在车内吸烟或使用明火，一旦发生火灾，请用安全锤或坚硬的物品击碎车窗玻璃有序逃生。

　　3.外出购物、旅游或住宿，要注意熟悉所在场所的疏散通道位置和逃生路线，留意灭火器、防烟面罩等器材存放的位置和使用方法，如遇火灾要迅速逃生，不可贪恋财物。

　　4.在景区游玩时，要遵守景区的防火规定，不要吸烟和乱扔烟头，不要携带打火机、汽油等易燃易爆物品进入山林区，更不要玩火或生火野炊。

　　若您在生活中发现火灾隐患，可拨打96119投诉举报。（洛阳日报记者 魏巍 通讯员 王倩）
[ 责任编辑：席倩倩]
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