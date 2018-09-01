正月初四，洛阳市民可办理出入境证件

29日，记者从市公安局获悉，我市多个出入境接待大厅将在2月8日(农历正月初四)9时到11时开门办公，方便河南省户籍在外生活、学习、务工人员趁春节假期回洛办理出国(境)证件。

29日，记者从市公安局获悉，我市多个出入境接待大厅将在2月8日(农历正月初四)9时到11时开门办公，方便河南省户籍在外生活、学习、务工人员趁春节假期回洛办理出国(境)证件。 29日，记者从市公安局获悉，我市多个出入境接待大厅将在2月8日(农历正月初四)9时到11时开门办公，方便河南省户籍在外生活、学习、务工人员趁春节假期回洛办理出国(境)证件。 市公安局相关负责人介绍，在此期间对于符合公安部规定的紧急情况的，市民可申请加急办理证件服务。具体为：公民出国留学开学日期临近，前往国入境许可或者签证有效期即将届满，以及出国(境)参加紧急商务活动、洽谈业务，临行前证件损毁等。 （洛阳日报记者 申利超 实习生 徐明 通讯员 李向鑫） >>>大年初四开门办公的出入境接待大厅地点及联系电话 市公安局涧西区出入境接待大厅，地址：涧西区丽新路与滨河北路交叉口向北200米路东（美景阁四楼），联系电话：60175958； 市公安局西工区出入境接待大厅，地址：西工区美术馆路与滨河北路交叉口西工派出所西隔壁，联系电话：63136233； 市公安局老城区邙山出入境接待大厅，地址：老城区状元红路与经八路交叉口南200米邙山派出所院内，联系电话：63036447； 市公安局瀍河区出入境接待大厅，地址：瀍河区夹马营路555号君河湾西门，联系电话：63135500； 市公安局吉利区出入境接待大厅，地址：吉利区大港路与纬一路交叉口吉利区行政服务中心内，联系电话：66959016； 孟津县公安局出入境接待大厅，地址：孟津县城关镇黄河路355号，联系电话：67938398。 洛宁县公安局出入境接待大厅，地址：洛宁县城区公安路85号，联系电话：63130580。 新安县公安局出入境接待大厅，地址：新安县城黄河大道426号蓝盾保安公司院内，联系电话：60111880。（利超）