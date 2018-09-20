有毒！干枝花 “枯木逢春”不能买

原本光秃秃的干枝，遇水便可开出艳丽的花朵。临近春节，一种被称作“枯木逢春”的干枝花出现在我市年宵花市场上，颇受市民青睐。记者采访了解到，这种干枝花实为产于东北的野生杜鹃，如今正被大量开采。业内人士表示，此花虽美，但从保护生态角度出发，建议大家不要购买。

年宵花市上热销的野生杜鹃干枝花

原本光秃秃的干枝，遇水便可开出艳丽的花朵。临近春节，一种被称作“枯木逢春”的干枝花出现在我市年宵花市场上，颇受市民青睐。记者采访了解到，这种干枝花实为产于东北的野生杜鹃，如今正被大量开采。业内人士表示，此花虽美，但从保护生态角度出发，建议大家不要购买。

近日，记者走访年宵花市一些花卉批发大棚看到，这种干枝花被装在麻袋或大塑料袋里，每枝长40厘米至50厘米，约40枝为一扎，每扎售价10元。

卖花老板说，这种干枝花叫“枯木逢春”，将其插入水中，不到一周便能“起死回生”，开出紫色、粉色的花。这是他从郑州进的货，听当地经销商说来自东北。

记者观察了一会儿，这种干枝花卖得很快，短短10分钟，就有两名顾客共买走5扎。“之前买过这种花，开出的花颜色鲜艳，很漂亮，而且价格低，买一扎能插满两个花瓶，过年放家里喜庆。”其中一名顾客说。

这种干枝花为何如此神奇？隋唐城遗址植物园高级工程师沈改霞介绍，这种“枯木逢春”其实是一种杜鹃。杜鹃生长对海拔、气温、土壤等有特殊要求，一般杜鹃生长在海拔1000米左右的地方，而这种干枝花属于野生杜鹃，生长海拔在2500米以上，目前大多分布在黑龙江、吉林等地。

为何遇水便可“起死回生”呢？我市园林绿化高级工程师刘文原解释，冬季气温低，这种杜鹃进入休眠期，看上去干枯的枝条上，其实花芽早已形成，被剪下后不会立即死去，静待温暖的春天。如今，人们将其买回家，给杜鹃水分供给，加上室内温度较高，让野生杜鹃误以为春天到来，因此提前开花，有的甚至能长出新叶。

“这种美丽是违背自然规律的，因而极其短暂。它没有根部，枝干内存留的养分会迅速消耗殆尽，花朵随即凋零，成为一把废枝。”刘文原说。

记者查阅资料得知，不仅在我市，目前这种野生杜鹃在全国多地都很热销，除了各地年宵花市，网店的销量也很惊人。近年，不断有新闻报道，如今的野生杜鹃，在其主产地大兴安岭地区已遭滥采，生态面临威胁。

热销的杜鹃干枝是否有人工种植的可能呢？刘文原说，野生杜鹃每年生长时间有限，从播种到第一次开花，需要5年至6年，如果长成几十厘米的枝条，已有二三十年树龄。加之生长环境特殊，在高海拔、低气温下人工种植，成本非常高，目前少则10元的售价根本抵不过成本。

此外，有业内人士指出，杜鹃花其实是有毒的，如果小孩、老人误食的话，对人体肯定不好，建议大家不要购买。（洛阳晚报记者 赵佳 文/图）