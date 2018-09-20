洛阳春节严打赌博：打牌人均200元即为“情节严重”

春节就要到了，您在和亲人团聚，会打牌娱乐吗？“正常娱乐和赌博如何区别？”“赌博被处理会对本人及家人产生哪些不良影响？”29日，在全市公安机关打击黄赌工作新闻通气会上，市公安局相关负责人对此作了介绍。

春节就要到了，您在和亲人团聚，会打牌娱乐吗？

“正常娱乐和赌博如何区别？”“赌博被处理会对本人及家人产生哪些不良影响？”29日，在全市公安机关打击黄赌工作新闻通气会上，市公安局相关负责人对此作了介绍。

去年，警方侦办黄赌刑事案件239起

2018年，我市警方围绕扫黑除恶专项斗争，先后组织开展了“涉赌博机违法犯罪专项治理”“打击黄赌违法犯罪专项整治”等多个专项行动，持续推进扫黄打赌工作。

去年，全市公安机关共侦办黄赌刑事案件239起、治安案件470起，异地用警查处黄赌窝点50个，打击处理黄赌违法犯罪人员3324人，收缴赌博机1395台、赌资132.8万元，有效净化了社会治安环境。

警方将专项打击赌博违法犯罪

为有效遏制因赌博引发的各类社会治安问题，创造和谐稳定的社会环境，我市警方即日起至2月底，开展以严打农村地区赌博为重点的打击赌博违法犯罪活动专项整治行动。

此次专项整治行动将坚持与扫黑除恶专项斗争相结合，坚持“端窝点、打组织、抓主犯、断源头、挖幕后”，严厉打击流动性、隐蔽性强的聚众赌博窝点。打击重点为：城郊及农村地区针对返乡农民工、以农民工为非法营利目标的赌博机赌博、私彩赌博、地下流动赌场；隐藏赌博活动的动漫游戏厅、娱乐服务场所、高档会所等；网络赌博及组织中国公民出境赌博犯罪团伙，境外赌场、赌博网站在我省设置的代理机构及团伙骨干成员；赌博活动的组织者、经营者、获利者；暴力护赌、追逼赌债、放高利贷等涉黑涉恶团伙；党政领导干部、国家公职人员和国有企事业单位人员为赌博活动充当幕后“保护伞”问题。

正常娱乐和赌博如何区别？

市公安局相关负责人介绍，根据相关法律法规，不以营利为目的，进行带有少量财物输赢的娱乐活动，以及提供棋牌室等娱乐场所只收取正常的场所和服务费用的经营行为等，不以赌博论处。

也就是说，赌博和娱乐的区别在于是否“以营利为目的”，并从参加打牌的人的身份、人数和是否有组织等综合考虑分析。

参与赌博将受到哪些惩罚？

根据治安管理处罚法相关规定，以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处5日以下拘留或者500元以下罚款；情节严重的，处10日以上15日以下拘留，并处500元以上3000元以下罚款。

该负责人表示，人均参赌金额在200元以上或者当场赌资在800元以上，就是构成情节严重的一种情形。

另外，赌博行为还可能构成刑事犯罪。根据相关法律规定：以营利为目的，聚众赌博或者以赌博为业的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；开设赌场的，处3年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金。

赌博被处理会对本人及家人产生哪些不良影响？

该负责人介绍，赌博除了会受到治安处罚和刑事处罚，公职人员参赌被处罚后还面临着党纪政务处分，甚至开除公职。违法犯罪记录伴随终生，个人考公务员、参军、入党、出国、留学都将受限，还禁入律师等相关行业。

赌博被处理不光影响自己，子女参军、入党、出国、留学同样受限制，参军、入党、招飞政审都难通过。（洛阳晚报记者 申利超 通讯员 李向鑫 魏征 实习生 徐明）