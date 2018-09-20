去年洛阳市选树65名“河洛工匠”

昨日，记者从2018年洛阳市重点民生实事完成情况就业创业专场新闻发布会上获悉，去年我市大力弘扬工匠精神，选树“河洛工匠”65名和“河洛大工匠”10名。

昨日，记者从2018年洛阳市重点民生实事完成情况就业创业专场新闻发布会上获悉，去年我市大力弘扬工匠精神，选树“河洛工匠”65名和“河洛大工匠”10名。

2018年，我市印发《河洛工匠计划三年攻坚行动实施方案(2018—2020年)》，进一步拓宽全市高技能人才发展通道，加快培育、壮大“河洛工匠”队伍。

此前，在我市选树的“河洛工匠”和“河洛大工匠”中，中国一拖的杨宏哲、中信重工的刘新安、洛玻集团的孙炜正3人获评“全国技术能手”；中航工业空空导弹研究院的鲁宏勋、中车洛阳机车公司的张景、中信重工的谭志强3人获评“中原技能大师”；中航工业空空导弹研究院的刘昌军技能大师工作室和中信重工的刘新安技能大师工作室获评“国家级技能大师工作室”。

同时，我市着力加强职业技能培训。全市在线进行继续教育注册的部门已达446个，用人单位3971家，学习人员达10.0145万人。全市校企合作单位77家、校校合作单位5家，完成定向、订单式培养2560人次，在岗职工提升培训88457人。（洛阳晚报记者 智慧 王妍 实习生 刘晓改 关勇）