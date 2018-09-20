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洛阳市安委会2019年第一次全体会议召开
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源： 洛阳网-洛阳日报 2019-01-30 08:40

　　昨日，市安委会召开2019年第一次全体会议，学习贯彻习近平总书记、李克强总理和省委书记王国生、省长陈润儿关于安全产生工作的重要指示批示精神，通报2018年第四季度全市安全生产目标考核情况，总结2018年全市安全生产工作，部署2019年重点工作。

　　市长、市安委会主任刘宛康主持会议并讲话，强调要时刻保持警钟长鸣，把安全生产放在心上、抓在手上、落实到行动上，善始善终、扎扎实实做好各项工作。市安委会各成员单位、各行业主管部门要做到“三管三必须”，尤其要严格督促企业落实好主体责任。要严格落实安全生产责任追究制度，做到事故原因不查清不放过、事故责任者得不到处理不放过、整改措施不落实不放过、事故教训不吸取不放过。要把小事故当成大事故看待，把过去的事故当成今天的事故看待，把别人的事故当成自己的事故看待，把隐患当成事故，持续深化安全生产大检查，强化隐患排查整治。要针对非煤矿山、交通运输、危险化学品、建筑施工领域和人员密集场所开展安全生产专项整治，对非法开采和非法生产经营行为，要始终保持高压打击态势。要强化春节期间重点行业领域和大型活动的安全监管，强化重点部位、重点场所、重要时间节点值班值守，严格落实各项工作制度，确保全市人民度过一个平安祥和的节日。要认真做好工作衔接，切实维护机构改革期间全市安全生产形势稳定，对机构改革期间因工作脱节导致发生安全生产事故的，要依法依规严肃追究责任。

　　会上，孟津县政府就河南能源化工集团洛阳永龙能化有限公司人员中毒事故作表态发言。栾川县政府、洛龙区政府就安全生产工作作典型发言。市安委会重点行业部门、县(市)区政府向市政府递交了2019年度安全生产目标责任书。

　　市领导胡衡庐、吴孟铎、王琰君、魏险峰、陈淑欣、侯占国、李金迎、贺敏等参加会议。(洛阳日报记者 李三旺)　
[ 责任编辑：马佳佳]
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