注意！洛阳王城大道与老310国道路口南北将断行

今日，记者从市交警支队了解到，接机场西路与王城大道互通立交桥建设指挥部通知，机场西路与王城大道互通立交桥管网改造工程交通导改一期将于2019年1月30日实施。
今日，记者从市交警支队了解到，接机场西路与王城大道互通立交桥建设指挥部通知，机场西路与王城大道互通立交桥管网改造工程交通导改一期将于2019年1月30日实施。
明日至3月30日，王城大道的机场路花坛南200米至原310国道段将围挡施工。
围挡施工后，王城大道与老310国道路口南北方向断行。沿线单位、小区的非机动车，可从两侧保通道路通行。沿线单位、小区的机动车可沿现状机动车道正常通行。（洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 谢育健）
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