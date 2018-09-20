中行洛阳太原南路支行成功堵截一起电信诈骗案

1月7日下午，客户赵女士神色慌张来到中行洛阳太原南路支行，大堂服务人员上前询问，原来该女士中午接到一个自称是公安局的电话，告知社保信息有问题，账户被冻结，让其把钱转到他们指定的安全账户内以保障款项安全，于是赶紧来到银行准备向他们提供的安全账户内转款。
1月7日下午，客户赵女士神色慌张来到中行洛阳太原南路支行，大堂服务人员上前询问，原来该女士中午接到一个自称是公安局的电话，告知社保信息有问题，账户被冻结，让其把钱转到他们指定的安全账户内以保障款项安全，于是赶紧来到银行准备向他们提供的安全账户内转款。
大堂服务人员判断客户可能遭遇了电信网络诈骗，立即向值班行长报告。值班行长向客户讲解电话的诸多疑点和电信诈骗案例，并让客户拨打公安机关电话查证，果然是电信网络诈骗。客户恍然大悟、立即取消了转账业务，避免了近5万元的经济损失。（郭列军）
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