洛阳各县市年货美食大推荐

春节期间，不少人会在家宴请亲朋好友，如何不费太大力气，就可以给大家准备一桌美味大餐？这里，小编给您支一招：洛阳各县有不少特色美食，让人惊喜的是，这些美食店家做成半成品，咱们带回家，稍稍加工一下，就可以端上餐桌享用了，包括洛宁特色酸牛肉、宜阳韩城烧鸡、伊川胡家牛肉等……

春节期间，不少人会在家宴请亲朋好友，如何不费太大力气，就可以给大家准备一桌美味大餐？这里，小编给您支一招：洛阳各县有不少特色美食，让人惊喜的是，这些美食店家做成半成品，咱们带回家，稍稍加工一下，就可以端上餐桌享用了，包括洛宁特色酸牛肉、宜阳韩城烧鸡、伊川胡家牛肉等……

１

洛宁县

蒸肉

蒸肉是洛宁名吃。把五花肉或排骨佐以大葱、红薯粉条、面酱、调料、玉米面搅拌，放在圆形面饼上入笼蒸熟，几种食材完美融合，看似简单，却有着不少讲究。

五花肉或排骨的油与肉汁被粉条、玉米面吸收，使得粉条入口浓香，吃起来很美妙。粉蒸肉富含胶原蛋白却没有肥肉的油腻感，即使是怕胖的爱美人士也欲罢不能。

如今，洛宁县政府引导支持本地企业从事洛宁蒸肉的生产研发，批量生产、无菌包装，让您在超市、网上也能买到真空包装的洛宁蒸肉。

特色酸牛肉

洛宁县特色酸牛肉在一些“吃货”的眼里是洛宁县一道不能不尝的佳肴，这其中当属洛宁县中原白记食府的酸牛肉最为出名。

中原白记食府位于洛宁县城西中原桥头，老板白林武可以说是洛宁县特色酸牛肉的“始祖”，他于1988年首创了“酸牛肉”这道菜。之后20多年，“酸牛肉”的知名度越来越高，做的人也越来越多。

如果您想过年时让家人品尝到这道美味，不妨跑跑腿，该店的酸牛肉可以外带。白林武介绍，酸牛肉的主要调料是醋、姜、葱、蒜、辣椒，如果外带的话，出锅时是不放葱和蒜的，因为这两样调料时间长会走味，所以您买回家加热时一定要放上葱和蒜。

目前，这家饭店的酸牛肉常温下可储藏3~5天，如果放置到冰箱里可以储藏十几天。

２

汝阳县

蔡店卤肉

说起卤肉，蔡店卤肉有口皆碑，蔡店来自卤肉亦被“吃货”们所称道。该店有一口直径1米多的大锅，里面各色卤肉随着卤汤上下翻滚。该店老板陈来自说，这口大锅一次能煮七八百斤肉，生意好的时候，一天得煮上四五锅。

“这肉香不香，全看一锅汤，我们家的卤汤汤头和配方，都是老一辈传下来的。”陈来自说，一锅肉要旺火煮上好几个小时，才能达到肥而不腻、瘦而不柴的程度，配上洋葱、火烧，味道绝了！

该店位于汝阳县蔡店乡，卤肉可零售，也售盒装。5斤装(含猪头肉、猪蹄、肘子)，7斤装(含猪头肉、猪蹄、肘子、猪耳朵、猪大肠、猪心、红烧肉)。

３

伊川县

胡家牛肉

伊川县彭婆镇胡家牛肉馆，胡家三兄弟继承了爷爷的秘制手艺。自家有专门的养牛场，自家人负责屠宰，大锅熬煮牛肉。一进胡家牛肉馆，扑面而来的牛肉香味，牛肉鲜香不腻，尝一口肉质鲜香，略带甜味。

当地村民逢年过节都要来这里割肉。彭婆镇上的胡家牛肉，已销往广州、深圳了。

胡家牛肉有多受欢迎？胡家牛肉馆平时一天卖一头牛，过节期间，一天卖十余头。每年腊月二十八之前就会卖完。胡家三兄弟老大胡锁说：“吃了胡家牛肉，再吃其他牛肉就没味了！”

胡家牛肉是过节餐桌上必不可少的肉类食品之一。有礼盒包装，方便亲友馈赠。