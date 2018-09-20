去年洛阳建成40个留守儿童“新家”　还配有“爱心妈妈”

今日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况社会保障专场新闻发布会举行。市妇联承担的“建设40个留守儿童之家”任务圆满完成，市妇联副主席高彩霞进行现场发布。

今日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况社会保障专场新闻发布会举行。市妇联承担的“建设40个留守儿童之家”任务圆满完成，市妇联副主席高彩霞进行现场发布。

2018年，市妇联申请市财政资金100万元，为留守儿童建成40个“新家”，分布在14个县(市)区，增加覆盖、服务农村留守儿童4160人。截至目前，我市共建成“留守儿童之家”434个，覆盖服务留守儿童136365人。

同时，我市“爱心妈妈”志愿服务队，继续前往各“留守儿童之家”开展结对帮扶活动，让孩子们切身感受到妈妈的温暖、党和政府的关怀。

目前，全市上下帮扶队伍已由爱心妈妈发展到爱心爸爸、叔叔和奶奶；由领导干部发展到普通市民；由职业女性发展到个体私营业主；由妇儿工委成员单位发展到全市各部门；帮扶方式也实现了由节日型到经常型、由无规划型到有计划型的转变，形成了全市上下齐参与的良好氛围。 (洛报融媒记者 智慧 王妍 实习生 刘晓改 文/图)