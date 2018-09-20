洛阳市残联：残疾人考上大学　当年可获3000元补助

今日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况社会保障专场新闻发布会召开。洛阳市残联党组成员、副理事长张国美介绍，考入国内大专以上全日制高等院校的残疾人大学生，当年将一次性获得补助3000元，残疾人家庭子女大学生当年将一次性获得补助2000元。

今日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况社会保障专场新闻发布会召开。洛阳市残联党组成员、副理事长张国美介绍，考入国内大专以上全日制高等院校的残疾人大学生，当年将一次性获得补助3000元，残疾人家庭子女大学生当年将一次性获得补助2000元。

为提高残疾人及残疾人子女受教育水平，完善残疾人及残疾人子女教育保障机制，洛阳市残联自2013年起每年对考入全日制大专以上残疾大学生和残疾人家庭子女大学生实施一次性救助。

按照补助标准，当年考入国内大专以上全日制高等院校的残疾人大学生，将一次性获得补助3000元，残疾人家庭子女大学生将一次性获得补助2000元。2018年度，洛阳共资助941名受助者，其中残疾人大学生83人，残疾人家庭子女大学生858人，共资助金额196.5万元。941名被资助学生都在去年9月30日之前拿到了相应的资助金。(洛报融媒记者 王妍 智慧 实习生 刘晓改 关勇 文/图)