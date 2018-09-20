去年洛阳729名残疾儿童获抢救性康复救助

今日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况社会保障专场新闻发布会召开。洛阳市残联党组成员、副理事长张国美介绍，2018年，洛阳729名残疾儿童获抢救性康复救助。
今日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况社会保障专场新闻发布会召开。洛阳市残联党组成员、副理事长张国美介绍，2018年，洛阳729名残疾儿童获抢救性康复救助。
2018年，洛阳市残联全面推进0—6岁脑瘫、孤独症、智力残疾儿童抢救性康复救助项目，共投入895.212万元，完成0—6岁贫困残疾儿童抢救性康复任务729名。(洛报融媒记者 王妍 智慧 实习生 刘晓改 关勇 文/图)
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