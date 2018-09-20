独孤家族与洛阳（3）独孤伽罗：这位皇后不寻常

“独孤”这个姓氏不常见，很多人知道它，是因为金庸小说中的“剑魔”独孤求败。事实上，如今已基本消失的独孤氏，曾是历史的宠儿，且与洛阳关系密切。洛阳独孤氏名头响亮，隋文帝的皇后独孤伽罗、唐代文学家独孤及父子等，都是其中的佼佼者。

电视剧中的独孤伽罗形象 （资料图片）

“独孤”这个姓氏不常见，很多人知道它，是因为金庸小说中的“剑魔”独孤求败。

事实上，如今已基本消失的独孤氏，曾是历史的宠儿，且与洛阳关系密切。洛阳独孤氏名头响亮，隋文帝的皇后独孤伽罗、唐代文学家独孤及父子等，都是其中的佼佼者。

独孤氏后来哪里去了？也许，大多已改姓刘。

1 她助杨坚得天下

独孤信一生有三任妻子，生有六子七女。其中，独孤伽罗生于公元544年，是他最小的女儿，也是名气最大的一个。她嫁给了隋文帝杨坚，生下隋炀帝杨广，史称文献皇后。

《隋书》记载：“文献独孤皇后，河南洛阳人，周大司马、河内公信之女也。信见高祖有奇表，故以后妻焉，时年十四。”也就是说，独孤伽罗14岁那年，就嫁给了父亲为她挑选的丈夫——17岁的杨坚。

杨坚相貌不凡，又是杨忠的儿子，而杨忠是独孤信的老部下。两家情谊深厚，对这桩婚姻都很满意。

公元557年，独孤伽罗嫁给杨坚才一个多月，家中就出了大事：独孤信因“参与谋反”，被北周权臣宇文护逼迫在家中自尽，他的儿子们被流放蜀地，独孤伽罗因出嫁躲过一劫。

经过这场变故，杨坚和独孤伽罗不得不低调做人。宇文护曾想拉拢杨坚，让他做自己的心腹，杨坚拒绝了。后来，杨坚不仅多年没能升官，而且还时常有性命之忧。直到公元572年，北周武帝宇文邕忍无可忍诛杀了宇文护，起用被宇文护打压的人，杨坚才迎来了人生的转机。他和独孤伽罗的长女杨丽华被聘为太子妃，一家人终于扬眉吐气。

宇文邕是有作为的北周皇帝，在位期间灭掉北齐，统一了北方。正当他要大显身手、统一全国的时候，却因病英年早逝。公元578年，太子宇文赟(yūn)继位，就是北周宣帝，杨丽华成为皇后，外戚杨坚开始辅政。

这时候的杨坚，日子并不好过。宇文赟很不成器，还猜忌岳父，又册立了四位皇后，想赐杨丽华自尽。眼看一场大祸要从天而降，独孤伽罗站了出来。她毅然闯宫，“诣阁陈谢，叩头流血”，终于让宇文赟打消了念头。

宇文赟在位两年就暴病身亡，由年幼的北周静帝继位。静帝是杨丽华的儿子、杨坚的外孙，按理说，杨坚可以继续辅政。面对朝局，杨坚犹豫了：做权臣很难善终，一着不慎就会身败名裂；如果代周自立，必然遭到旧臣反对，风险更大。他该何去何从？

关键时刻，独孤伽罗给他吃了定心丸：“大事已然，骑兽之势，必不得下，勉之！”

杨坚懂了。公元581年，他取代北周，建立隋朝，史称隋文帝，独孤伽罗也成了独孤皇后。

2 废易太子惹争议

在古代帝王中，杨坚是用情专一的典范。他对“雅好读书，识达古今”的独孤伽罗又爱又敬，即使处理国家大事，也要听取皇后的意见，因此宫中称他们为“二圣”。

《隋书》记载，每次隋文帝上朝，独孤皇后都会同辇而行，在朝堂外等候，并派宦官传递消息，随时指导隋文帝的工作，即“政有所失，随则匡谏，多所弘益”。待隋文帝下朝，夫妻俩“相顾欣然”，再同辇回去。

有独孤皇后这样的贤内助，隋文帝生活俭朴，勤于政事，在位期间平了南陈，统一中国，开创了“开皇之治”。更让他骄傲的，是夫妻二人“誓无异生之子”，五子五女皆为独孤伽罗所生。直到50多岁，他还拒绝藩国向宫中进献美女，并为群臣做表率，称自己“旁无侍妾，五子同母”。

当然，这与独孤伽罗的严格要求是分不开的。

独孤伽罗是“一夫一妻制”的坚定维护者，即使杨坚当了皇帝，她也不为后宫设嫔妃。不仅如此，她若“见诸王及朝士有妾孕者，必劝上斥之”。有人认为，正是因为她有“感情洁癖”，才导致废易太子事件的发生，并为隋朝的灭亡埋下了伏笔。

所谓废易太子，就是废黜长子杨勇，改立次子杨广。

杨坚登基之初，就立长子杨勇为太子，并对其寄予厚望。然而，杨勇行事率性，生活奢华，尤其宠幸云昭训，不善待太子妃，使独孤伽罗越来越不满。太子妃暴病身亡，她认为是杨勇和云昭训所害，便派人监视东宫，掌控杨勇的一举一动。

杨广察觉到了母亲对杨勇的不满，知道机会来了。他本就抱负不凡、才智出众，如今更表现得不近女色，只和正妻萧妃厮守，在父母面前也更加孝顺、谦恭。独孤伽罗对此十分赞赏，在她的提议下，隋文帝将杨勇废为庶人，改立杨广为太子，就是后来的隋炀帝。

隋炀帝雄才大略，继位后迁都洛阳、开凿运河，又兴修长城、三征辽东……他想做的事情太多，最终却落得好大喜功、滥用民力的恶名，隋朝也很快灭亡。隋文帝夫妇若地下有知，是否会悔不当初？

3 一代贤后也“善妒”

毫无疑问，独孤伽罗是一代贤后。然而，后人对她的评价，却总少不了两个字：善妒。

隋文帝对独孤伽罗无比宠爱，晚年的时候，两个人却因一件事伤了和气。这件事的起因，是隋文帝在宫中遇到了尉迟迥的孙女。

尉迟迥曾起兵对抗杨坚，后来兵败，其孙女沦为宫女，长大后颇有美色。一日，隋文帝在宫中见到，就临幸了她。独孤伽罗得知后怒不可遏，命人将其处死。隋文帝也气坏了，“单骑从苑中出，不由径路，入山谷间二十余里”，宰相高颎(jiǒng)和杨素费了好大劲儿，才将他劝了回来。

当时，隋文帝长叹一声，说：“吾贵为天子，不得自由！”这大概是他的心里话。不过，回宫后，独孤伽罗一主动谢罪，两个人就和好了。

他们和好后，高颎却遭了殃。因为他劝隋文帝回宫时，说了独孤伽罗的“坏话”，大意是何必因为一个女人气成这样。独孤伽罗忍不下这口气，抓住高颎小妾生子的把柄，让隋文帝将他罢免了。

原来，高颎在原配夫人去世后，曾伤心欲绝地说不再续弦。如今小妾生子，说明他表里不一，不堪信任。高颎显然被冤枉了，他被罢免是隋王朝的极大损失。《隋史》记载，高颎文韬武略，且为人谦逊。他为相近20年，举荐了大批人才，“朝野推服，物无异议”。可以说，隋朝统一全国、开创科举制、修订《开皇律》等，背后都有他的影子。

再说独孤伽罗，这次事件之后，她虽与隋文帝和解，内心却受到重创，“自此意颇衰折”。公元602年，心灰意冷的她因病去世，时年59岁，谥号文献。

隋文帝悲恸不已，两年后也追随独孤伽罗而去，夫妻合葬太陵(也称泰陵，在今陕西咸阳)。生前，他对独孤伽罗的思念一直未减。《隋书》记载，临终，他叮嘱曾负责安葬皇后的何稠，让何稠也好好地安葬自己，这样“魂其有知，当相见于地下”。

隋文帝想在另一个世界再次见到独孤伽罗，但没人知道，他究竟如愿没有。（洛阳晚报首席记者 张广英）