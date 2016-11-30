23.56亿元！去年洛阳市全力支持创业者

今日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况就业创业专场新闻发布会举行。2018年，我市发放创业担保贷款23.56亿元，完成民生实事目标任务15亿元的157.1%。向创业孵化基地和创业园区拨付奖补资金280万元，为在孵创业实体拨付开业补贴和运营费补贴47.98万元。

今日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况就业创业专场新闻发布会举行。2018年，我市发放创业担保贷款23.56亿元，完成民生实事目标任务15亿元的157.1%。向创业孵化基地和创业园区拨付奖补资金280万元，为在孵创业实体拨付开业补贴和运营费补贴47.98万元。

目前，我市国家级创业孵化示范基地达到2家、省级创业孵化示范基地达到7家，数量位居全省第一。2018年新增省级农民工返乡创业示范园区3家、示范项目11个、返乡下乡创业助力脱贫攻坚优秀项目4个，数量居全省前列。51家企业通过河南省大众创业扶持资金评审，获得扶持资金307万元，申报项目数量和资金数额连续第四年位居全省第一。

同时，我市大力弘扬工匠精神,印发了《“河洛工匠计划”三年攻坚行动实施方案》，2018年选树“河洛工匠”65名和“河洛大工匠”10名。中国一拖杨宏哲、中信重工刘新安、洛玻集团孙炜正3人获评“全国技术能手”；中国空空导弹研究院鲁宏勋、中车洛阳机车公司张景、中信重工谭志强3人获评“中原技能大师”；中国空空导弹研究院刘昌军技能大师工作室和中信重工刘新安技能大师工作室获评“国家级技能大师工作室”。 (洛报融媒记者 智慧 王妍 实习生 刘晓改 关勇 文/图)