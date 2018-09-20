洛阳市人民检察院老干部好人颂艺术团举行迎新春文艺联欢会

2019年1月25日下午，洛阳市人民检察院老干部好人颂艺术团，在老干部活动室举行迎新春文艺联欢会，30余名市院退休老同志齐聚一堂恭贺新春！ “玉犬祥瑞欢辞旧岁，金猪如意恭迎新春”。2019年1月25日下午，洛阳市人民检察院老干部好人颂艺术团，在老干部活动室举行迎新春文艺联欢会，30余名市院退休老同志齐聚一堂恭贺新春！ 联欢会上，精彩的节目赢得老同志阵阵掌声。戏曲演唱，歌曲大合唱展示了老同志深厚的唱功功底，让观众耳目一新。 整场演出不仅描绘了老干部“老有所为、老有所乐、老有所学”的幸福晚年生活，也展现了老同志昂扬向上的精神风貌和阳光心态，更抒发了大家对党的忠诚，对祖国和人民的热爱之情。