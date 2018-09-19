洛阳退役士兵，你的工作有着落了！今年，洛阳市退役军人事务局要这样做

今日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况就业创业专场新闻发布会召开。记者从会上获悉，截至2018年年底，全市共培训退役士兵2326人，超额完成年初预定任务；成功举办了第5届退役士兵专场招聘会，1379名退役士兵与用人单位初步达成就业意向。

今日上午，2018年洛阳市重点民生实事完成情况就业创业专场新闻发布会召开。记者从会上获悉，截至2018年年底，全市共培训退役士兵2326人，超额完成年初预定任务；成功举办了第5届退役士兵专场招聘会，1379名退役士兵与用人单位初步达成就业意向。

去年，洛阳市把退役士兵技能培训工作列入2018年度重点民生实事范围，并把退役士兵培训就业工作纳入各级政府双拥考核。

针对退役士兵的不同需求，开办了汽车驾驶、工程机械、烹调烹饪等20余个专业培训班，培训合格率达到98%以上；会同人社、教育、财政等部门，组织了第5届退役士兵专场招聘会， 120家用人单位为退役士兵提供了1660余个就业岗位， 1379人初步达成就业意向。

2019年，洛阳市退役军人事务局将继续深入推进退役士兵技能培训工作，狠抓退役士兵就业创业，让更多的退役士兵走上新的工作岗位，让更多的退役士兵在经济社会发展中大显身手。(洛报融媒记者 智慧 王妍 实习生 刘晓改 关勇 文/图)